Ufficiale: l'ex biancazzurro Alessandro Bruno trova panchina in Serie C

Con il Pescara Calcio ha vissuto le pagine più importanti della sua carriera da giocatore, vincendo un camopionato di B ed esordendo in Serie A addirittura contro la Juventus, e a Pascara ha trovato l'amore, sposandosi e mettendo famiglia con la figlia del presidente biancazzurro Daniele Sebastiani, ma non inizierà dal Delfino la sua carriera da allenatore tra i professionisti. Stiamo parlando di Alessandro Bruno, che dopo un'ottima stagione al Notaresco in D aveva calamitato le attenzioni di vari club. Bruno è infatti ufficialmente il nuovo capo allenatore dell’FC Arzignano Valchiampo. A lui è affidato l’incarico di guidare la Prima Squadra per la stagione 2024/2025, con opzione di rinnovo per l’annata 25/26. Il club di Arzignano, località in provincia di Vicenza, con la scelta di Bruno come trainer ha compiuto il primo passo per la nuova stagione dopo aver ricevuto il nullaosta dalla Co.Vi.So.C. (Commissione Vigilanza Società di Calcio) e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per l’iscrizione al nuovo campionato. Dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal club e quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per la finalità “Licenza Nazionale 2024/2025”, le Commissioni hanno espresso parere favorevole ai fini della partecipazione al prossimo Campionato di Lega Pro Serie C NOW 2024/2025. La squadra militerà nel Girone A e potrebbe incrociare il Delfino solo in caso di playoff