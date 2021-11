Alba Adriatica-2000 Calcio Montesilvano 3-2, per Antignani ko e polemiche

Sconfitta con coda velenosa per il 2000 Calcio Montesilvano: finisce 3-2 sul campo dell’Alba Adriatica, che passa nel finale con il gol di Ikramellah. Verdeoro in 10 dal 36′ del primo tempo, capaci di comandare la partita sul 2-1 fino a pochi minuti dal termine. Furioso mister Antignani a fine gara. Prossima tappa, la sfida alla corazzata Avezzano.

La cronaca

La prima vera occasione della gara arriva alla mezzora: Maiorani da corner pennella per Marcedula che sale in cielo e di testa manda fuori di poco. Al 36′ arriva subito un episodio cruciale: a causa di un errore in impostazione, Vedovato interviene per fermare Passamonti lanciato a rete e Sivilli ravvisa l’irregolarità che costa il cartellino rosso. Il Montesilvano è in 10 e sulla successiva punizione Passamonti chiama Ubertini ad un provvidenziale salvataggio. Nonostante l’inferiorità numerica, i verdeoro continuano a spingere e al 44′ D’Agostino viene atterrato in area: Sivilli non ha dubbi e assegna il penalty agli ospiti. Dal dischetto va capitan Maiorani che non sbaglia e firma la rete dell’1-0. Sugli sgoccioli della prima frazione l’Alba risponde con Censori ma la sua botta da fuori non trova lo specchio. Si va così al riposo con i montesilvanesi in vantaggio.

Ad inizio ripresa i verdeoro arretrano il baricentro e riescono a resistere alla pressione dei vibratiani fin quando, al 24′ da corner Ikramellah trova la testa di Lucas Savo che svetta più in alto di tutti e firma l’1-1. Il colpo subito potrebbe uccidere un gigante, ma non la squadra di Antignani: al 30′ Tassone riceve palla sulla trequarti e si incunea tra i difensori, serve Cavallucci che, dal limite, fa partire un sinistro magico che si insacca all’incrocio e fa esplodere di gioia compagni e tifosi. Al 37′ Ubertini si rende protagonista per difendere il vantaggio con una parata sensazionale su colpo di testa di Pantoni. Il portiere vestino deve, però, capitolare al 41′ quando, sugli sviluppi di una punizione di Passamonti, riesce a respingere la prima conclusione ma nulla può sul tap-in di Picone che pareggia i conti. Nell’ultimo dei quattro minuti di recupero, Ikramellah, partito in posizione molto sospetta, batte Ubertini e firma il definitivo 3-2.

Il tabellino

Reti: 24′ st. Lucas Savo, 41′ st. Picone, 49′ st. Ikramellah (A), 45′ pt. rig. Maiorani, 30′ st. Cavallucci (M).

Alba Adriatica: Barduagni, Di Stefano, Picone, Censori, Giovannone, Fabrizi, Pincelli, Giorgi (31′ st. Neri), (1′ st. Lucas Savo), Ikramellah, Passamonti, Branno (17′ st. Pantoni). A disposizione: Verissimo, Dolegowski, Selmanaj, Di Serafino, Rossi Varela, Roccetti. Allenatore: De Amicis

2000 Calcio Montesilvano: Ubertini, Vedovato, Cavallucci, Sammaciccia (41′ st. Buccione), Caporale (49′ st. Antignani), Marcedula, Tassone, Barbarossa, D’Agostino (8′ st. Piovani), Bassi (12′ st. Daka), Maiorani (25′ st. Barbarossa F.). A disposizione: Mastrogirolamo, Ettorre, Iezzi, De Marco. Allenatore: Antignani.

Arbitro: Sivilli di Chieti.

Note: ammoniti Picone, Fabrizi (A), Maiorani, Sammaciccia (M); espulso 36′ pt. Vedovato (M).