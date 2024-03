Tifoso del Pescara caduto dagli spalti dello stadio di Sassari, gli aggiornamenti

La trasferta di Sassari per il Pescara Calcio non passerà alla storia solo per la rovinosa sconfitta con 4 gol sul groppone come nelle precedenti partite di Gubbio, Pesaro ed Alessandria (contro la Juventus Next Gen) da inizio girone di ritorno, ma anche per lo spavento causato dalla caduta dagli spalti di uno dei 101 tifosi biancazzurri al seguito.

A fine gara, come già riportato in precedente news, mentre la squadra era andata sotto la porzione di spalti che ospitava i tifosi biancazzurri, l'uomo sarebbe caduto forse proprio perché si è sporto troppo. Sarebbero stati gli stessi calciatori del Delfino a chiamare a gran voce i sanitari del 118, intervenuti subito per trasportare in ospedale a Sassari il tifosi per gli accertamenti del caso.

Ad aggiornare sulle condizioni del tifoso, ci ha pensato proprio il Pescara Calcio con un post sui suoi canali social: per lui, come si legge su X (ex Twitter) "una commozione cerebrale e fratture a due costole". "I nostri pensieri vanno a lui", si è letto poi sulla pagina ufficiale Facebook del club. "Vogliamo inoltre ringraziare i soccorsi per il pronto intervento e per il trasporto immediato all’ospedale cittadino".