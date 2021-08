Nuovo portiere per il Pescara: arriva Raffaele Di Gennaro [FOTO]

Avrà il compito di ereditare il posto tra i pali che per tanti anni è stato di Vincenzo Fiorillo, passato nel frattempo alla Salernitana. Giunge in riva all'Adriatico da svincolato. Ultima squadra nella quale ha giocato: il Catanzaro

Nuovo portiere per il Pescara: è Raffaele Di Gennaro, classe 1993. Avrà il compito di ereditare il posto tra i pali che per tanti anni è stato di Vincenzo Fiorillo, passato nel frattempo alla Salernitana. L'estremo difensore giunge in riva all'Adriatico da svincolato.

L'ultima squadra nella quale ha giocato è il Catanzaro, e non si tratta di una casualità visto che proprio nella città calabrese Di Gennaro ha avuto modo di lavorare con il neo tecnico biancazzurro Auteri. I due, dunque, si ritroveranno in Abruzzo. La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore a titolo definitivo.