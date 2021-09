Il 2000 Calcio Montesilvano dura un tempo, poi L'Aquila dilaga

Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza, L’Aquila vince per 4-1 sul Montesilvano. Dopo un primo tempo terminato in parità (1-1), nella ripresa i locali riescono ad agguantare i tre punti.

La cronaca. Al 16′ padroni di casa in vantaggio grazie a Di Ruocco che deposita in rete un bel pallone offertogli da Tempestilli. I verdeoro non ci stanno e pareggiano al 28′: schema su calcio d’angolo, Barbarossa offre un cioccolatino per Leonardo Maloku che sigla la sua prima rete a Montesilvano. Nella ripresa doccia fredda per la squadra di Antignani: dopo 60” Tempestilli piazza il secondo assist e serve Palumbo che di testa batte Ubertini. Il periodo di sostanziale equilibrio viene nuovamente rotto dall’autorete di Cavallucci che chiude virtualmente la partita. Nel finale ancora Palumbo, dal dischetto, sigla la sua personale doppietta.

L’AQUILA 1927: Falzano, Ponzi, D’Ercole (29′ st Tankuljic), Bedin, Palumbo, Acosta, Scognamiglio, Tempestilli (39′ st Pierreton), Pejic (45′ st Ravanelli), Di Ruocco (36′ st Carbonelli), Brunetti (35′ pt Lucarino). A disp.: Bozzi, Simoni, Cellucci, Di Norcia. All. Federico Giampaolo.

MONTESILVANO CALCIO 2000: Ubertini, Vedovato (7′ st Giampietro) Cavallucci, Sammaciccia, Maloku L., Marcedula, Maloku B. (1′ st De Marco), Barbarossa, Tassone (43′ st Iezzi), Maiorani (30′ st Mammarella), Piovani (7′ st Lupinetti). A disp.: Mastrogirolamo, Vanni, Bassi, Cesarone. All. Davide Antignani.

ARBITRO: Pierludovico Arnese (Teramo).

MARCATORI: 16′ pt Di Ruocco, 28′ pt Maloku L., 1′ st Palumbo, 38′ st autogol Cavallucci, 41′ st Palumbo su rigore.

Note: ammoniti Sammaciccia, Pejic, Scognamiglio, Cavallucci; espulsi Antignani (dalla panchina) a fine partita.