VIDEO | "Venceremos a Bellante", i 99 Cosse ironizzano sulla retrocessione (quasi certa) del Pescara

I 99 Cosse fanno centro ancora una volta. All'indomani dell'ennesima sconfitta che ha condannato quasi sicuramente il Pescara alla retrocessione in Serie C (non ancora aritmetica ma, nei fatti, vicinissima), la band pescarese ha realizzato e diffuso sui social una cover-parodia del celebre brano di Daniele Silvestri "Cohiba", uscito negli anni '90.

Nella reinterpretazione di Michele Mastandrea e soci, la canzone diventa "Venceremos a Bellante" rifacendo il verso all'inciso originale che invece recitava "Venceremos adelante". I biancazzurri, infatti, si ritroveranno il prossimo anno ad affrontare ben altri avversari, con l'augurio per loro di un rapido ritorno nel campionato cadetto. Intanto, grazie ai 99 Cosse, possiamo almeno provare a riderci su.