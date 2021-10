2000 Calcio Montesilvano all'esame Virtus Cupello

In un certo senso, 2000 Calcio Montesilvano-Virtus Cupello è una sfida tra due sorprese delle prime cinque giornate.

La squadra pescarese è quinta con 10 punti in classifica, i cupellesi sono addirittura primi a punteggio pieno. Nessuno forse avrebbe pronosticato un avvio di stagione così brilltante per entrambe.

Domani pomeriggio (ore15) a Montesilvano si troveranno una contro l'altra. E se i Leoni di casa riuscissero a fermare la cosa della capolista di Carlucci? "Per noi è una partita come le altre, da affrontare con concentrazione e cattiveria agonistica, in cui fare il possibile e l'impossibile per fare risultato anche domani. Noi stiamo cercando di mettere insieme più punti possibili per arrivare presto a 43 punti e poi divertirci, dando anche spazio ai nostri giovani del vivaio. Vincerà la squadra che avrà i nervi più saldi e che non avrà fretta di chiudere la partita".

Un Montesilvano in orbita play-off, ci avrebbe scommesso il tecnico? "Io no, il mio staff sì. Devo ringraziare tutti i membri del mio staff tecnico, che ogni giorno sul campo mi supportano e mi sopportano".

Al termine dell’allenamento di rifinitura, mister Davide Antignani ha convocato 22 calciatori per la gara interna con la Virtus Cupello, valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza:

Portieri: Mastrogirolamo, Sagazio, Ubertini.

Difensori: Cavallucci, D’Alessandro, De Marco, Iacobucci, Marcedula, Maloku L, Vedovato.

Centrocampisti: Barbarossa, Lupinetti, Maiorani, Maloku B., Mammarella, Piovani, Sammaciccia.

Attaccanti: Bassi, D’Agostino, Daka, Di Primio, Tassone.