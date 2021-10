2000 Calcio Montesilvano, domani c'è il Sambuceto in Coppa Italia

Dopo il ko interno con la capolista Virtus Cupello, non c’è tempo per i ragazzi di mister Antignani, impegnati tra le mura amiche contro il Sambuceto nel secondo turno di Coppa Italia. Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia:

“Domenica per quanto riguarda i miei ragazzi alcuni erano sottotono, è vero anche che usciamo da cinque partite tra prima squadra e juniores dove abbiamo portato a casa 15 punti, quindi una battuta d’arresto può starci. Se il Cupello ha 18 punti vuol dire che ha qualcosa di buono, a partire dal mister che è molto bravo a metterli in campo e motivarli”, le parole di Antignani, che sui rivali di Coppa aggiunge: “Domani arriverà il Sambuceto che nelle ultime settimane ha cambiato molto. Diversi nostri ragazzi riposeranno dato che a partire da ieri, anche per i prossimi 15 giorni avremo 6 partite tra campionato, coppa italia e juniores, ma ciò non vuol dire che non teniamo alla coppa, sarà un modo per chi è stato impiegato un po’ meno di mettersi in mostra”.

La Juniores dei Leoni intanto vola in campionato: “Per quanto riguarda la Juniores, la vittoria di ieri sofferta a Giulianova dimostra che i ragazzi in primis esprimono un buon calcio e poi sanno anche difendere un risultato a denti stretti. Prendiamo ben volentieri i tre punti contro un’ottima squadra”.