2000 Calcio Montesilvano-Sambuceto 0-0, Antignani allunga la striscia

Il Montesilvano, dopo il successo conseguito sul campo della Curi Pescara, impatta per 0-0 contro il Sambuceto. Al Galileo Speziale va in scena una gara molto combattuta, con i verdeoro che sfiorano il colpaccio al 93’ con mister Antignani, entrato in campo nei minuti finali. I verdeoro possono così allungare a 3 la striscia di risultati utili consecutivi e nel turno infrasettimanale saranno impegnati sul campo dell’Alba Adriatica; i viola di mister Ronci, invece, trovano un punto dopo la sconfitta interna dell’ultima giornata e mercoledì ospiteranno il Penne.

La prima occasione nasce da una punizione fischiata per fallo su Bassi molto contestata da locali: ne fa le spese il dirigente viola Massimo Reale che viene espulso da Arnese. Della battuta si incarica Bassi che spedisce alto di poco. Al 25′ in contropiede Micciché serve Pellecchia che conclude ma Marcedula si immola e devia in corner. Tre minuti dopo Marfisi lancia in profondità Micciché che conclude da posizione impossibile, sfera fuori di poco. Lo stesso centrocampista si mette poi in proprio e con un tiro deviato chiama Ubertini al super-intervento. Al 34′ è Bruni protagonista: prima con un colpo di testa alto da buona posizione; poi con un rasoterra che chiama Ubertini a un nuovo salvataggio. Il primo tempo non regala altre emozioni e si va così negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

La ripresa si apre con la sostituzione del portiere De Deo che lascia il campo a Di Donato. I verdeoro ci provano al 10′ con Maiorani, sinistro deviato che si spegne di poco alto. Risponde Bruni al 22″ con un diagonale che non impensierisce Ubertini. Il portiere sarà chiamato in causa al 37′ per raccogliere la conclusione innocua di Bruni. I ritmi nella fase finale calano vistosamente e le occasioni latitano ma al 93′ mister Antignani, imbeccato da Buccione, sfiora soltanto la rete del colpo grosso. Finisce così 0-0, con i padroni di casa che si portano a quota 15 in classifica dando continuità al successo contro la Curi Pescara e i viola ospiti che tornano a far punti dopo il k.o. contro il Capistrello.

Il tabellino:

2000 Calcio Montesilvano: Ubertini, Vedovato (30’ st. Caporale), Maloku, Sammaciccia (26’ st. Piovani), Maloku L., Tassone, Barbarossa, D’Agostino, Maiorani (45’ st. Buccione), Bassi (41’ st. Antignani). A disp. Sagazio, Cavallucci, Barbarossa F., Ettorre, Chiulli. All. Antignani.

Sambuceto: De Deo (1’ st. Di Donato), Carrascosa, Carrieri, Marfisi, Bruni, Pellecchia, Ochoa, Mancini, Micciché, Barrow (43’ st. Sall), Rosati. A disp. Brattelli, Scardetta, Faedo, Di Natale, Delli Compagni, Di Giovanni, Murina. All. Ronci.

Arbitro: Arnese di Teramo.