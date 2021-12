2000 Calcio Montesilvano - Pontevomano 2-2, pari beffa per Antignani

Non bastano due gol di vantaggio per domare il Pontevomano: il 2000 Calcio Montesilvano pareggia per 2-2 nel turno infrasettimanale.

Nel primo tempo meglio i padroni di casa, che vanno a segno con Daka e Besim Maloku. Nella ripresa i teramani riescono a pareggiare grazie a Tourè e Polisena. I verdeoro conquistano un punto comunque utile per dare continuità alla vittoria di Casalbordino e si portano a quota 22 in classifica. Nel prossimo turno la squadra di mister Antignani chiuderà il girone d’andata sul campo del Lanciano.

La gara

I padroni di casa partono con il piede sull’acceleratore per fare propria la partita e al 7′ rompono l’equilibrio: da un’azione sulla sinistra di Besim Maloku la sfera arriva a Bassi che mette in mezzo per Daka, al posto giusto al momento giusto e abile a siglare l’1-0. Lo stesso numero 9 si rende ancora protagonista al 16′ quando, approfittando di un suggerimento illuminante di Bassi, si ritrova solo contro Gava ma l’esterno difensore, in uscita bassa, ribatte la conclusione. Il gol del 2-0 è solo rimandato di qualche minuto: al 22′ Besim Maloku arpiona un cross di Vedovato e dal vertice sinistro fa partire un diagonale che non lascia scampo a Gava. Sesto gol stagionale per l’esterno verdeoro, che si sta affermando come uno dei migliori del campionato nel suo ruolo. Passano però solo pochi secondi e gli ospiti potrebbero accorciare con Polisena, Ubertini però è attento e ferma la sua conclusione. L’ultima occasione del primo tempo è una conclusione di Monaco che sorvola di poco la traversa.

Nella ripresa gli ospiti partono con un atteggiamento completamente diverso e dopo solo un minuto Polisena si coordina magistralmente dal limite e con il destro sfiora il palo a Ubertini battuto. Al 9′ ancora l’attaccante giallonero protagonista con un colpo di testa che finisce fuori di poco. Il duello tra Polisena e il portiere montesilvanese si ripete un minuto dopo, con Ubertini abile a distendersi in tuffo per salvare sulla conclusione angolata dell’attaccante. I tentavi dei teramani porteranno i loro frutti al 17′: da un angolo di Polisena, Basilico spizza di testa e accomoda il pallone per Toure che appostato sul secondo palo deposita in rete il gol del 2-1. I gialloneri continuano a premere: al 18′ Ubertini è ancora reattivo sulla conclusione a botta sicura di Cimini. Alla mezzora i verdeoro avrebbero la chance per portarsi nuovamente sul doppio vantaggio: da azione di contropiede, prima Leonardo Maloku, a tu per tu con Gava, calcia addosso al portiere; poi, sulla respinta, Lupinetti (da poco entrato) cestina spedendo a lato. Sul fronte opposto si mette in mostra Leonzi che dal limite fa partire una bordata deviata da Ubertini sul palo. E’ solo il preludio al pareggio del Pontevomano che arriva al 34′ grazie a Polisena, abile a farsi trovare pronto nel cuore dell’area dopo un rimpallo e a trafiggere Ubertini. Nei minuti finali gli ospiti si riversano in avanti per cercare il gol che completerebbe la rimonta e sui piedi di Tourè capitano due ghiotte opportunità ma prima Marcedula e poi Ubertini, con un intervento miracoloso, riescono a negargli la gioia della rete. Il direttore di gara concede 5 minuti di recupero e, proprio nell’ultimo giro di lancette, Cavallucci, imbeccato da un lancio dalla destra, prende il tempo al suo diretto avversario che lo stende in area. Per Iheukwumere si tratta di semplice rimessa dal fondo e la decisione scatena le proteste accese dei locali. E’ questa l’ultima emozione del match: al “Galileo Speziale” Montesilvano e Pontevomano pareggiano per 2-2.

Il tabellino

Reti: 7′ pt. Daka, 22′ pt. Maloku B. (M), 17′ st. Tourè, 34′ st. Polisena (P).

Montesilvano: Ubertini, Vedovato (19′ st. Lupinetti), Maloku B., Barbarossa F. (42′ st. Cavallucci), Marcedula, Maloku L., Maiorani, Barbarossa S., Daka, Marrone, Bassi (34′ st. Di Primio). A disposizione: Sagazio, Buccione, Piovani, De Marco, Ettorre, Iezzi. Allenatore: Antignani.

Pontevomano: Gava, Leonzi, Monaco, D’Orazio (43′ st. Porrini), Di Pietrantonio, Giangiacomo, Polisena, Faenza (32′ pt. Di Stefano), Tourè, Cimini (24′ st. Angelozzi), Basilico. A disposizione: Spinozzi, Di Francesco, Troiani. Allenatore: Piccioni.

Direttore di gara: Iheukwumere de L’Aquila.