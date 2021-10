Il 2000 Calcio Montesilvano si sblocca: 2 a 0 al Capistrello e primi tre punti della stagione

Nella terza giornata del campionato di Eccellenza, il Montesilvano batte il Capistrello e ottiene i primi 3 punti.

Dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio, nella ripresa il Montesilvano alza il ritmo e produce numerosi occasioni da rete. L’equilibrio si spezza al 33’ quando Barbarossa con un pallonetto di testa beffa Di Girolamo e porta in vantaggio i verdeoro. Il neo-entrato De Marco chiude la pratica al 44’ sfruttrando il tiro cross teso di Cavallucci. I montesilvanesi si portano così a 4 punti in classifica, mentre il Capistrello non riesce a dar seguito al pareggio contro lo Spoltore e rimane fermo a un punto.

La cronaca:

Il primo squillo della gara arriva al 15’ con punizione dal limite di Bassi, Di Girolamo si distende e respinge. Il Montesilvano insiste: al 20’ da un cross su punizione di Maiorani, Maloku colpisce di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta. Tre minuti dopo si fanno vedere gli ospiti con Brusca che, di testa, impegna Ubertini. Al 35’ il Capistrello protesta per un presunto fallo di mano in area di Barbarossa, Giallorenzo lascia proseguire non ravvisando alcuna irregolarità.Un giro di lancette dopo, al termine di un’azione di contropiede, D’Eramo prova la rasoiata con la palla che si spegne sul fondo di poco. Al 38’ il gioco si arresta per un violento scontro di testa che vede coinvolti Bassi e Brusca, i quali restano a terra per alcuni minuti prima di essere sostituiti e soccorsi dai sanitari. Il gioco riprende con il Capistrello che prende sempre più iniziativa in fase offensiva: al 44’ Aquino prova la soluzione di potenza da calcio di punizione, sfera fuori di poco. Passano tre minuti e De Roccis con una conclusione tesa impegna Ubertini. Si va al riposo sul punteggio di 0-0

Sin dalle prime battute della ripresa, il Montesilvano sembra crederci di più e aumenta l’intensità in campo: al 5’ Maiorani fa da sponda per Piovani che, da buona posizione, spara alto. Qualche secondo dopo Tassone (entrato al posto di Bassi) dal limite dell’area sfiora la porta. Al 27’, in azione di contropiede del Montesilvano, Piovani salta Di Girolamo in uscita concludendo debolmente, i difensori si salvano sulla linea. Il Capistrello arretra gradualmente il proprio baricentro ma quando può ripartire crea situazioni pericolose, come al 30’ quando D’Eramo si invola solo contro Ubertini ma Cavallucci recupera e agevola l’uscita del portiere che blocca. Al 33’ si rompe l’equilibrio: punizione tagliata di Maiorani che trova Barbarossa sul secondo palo, l’attaccante colpisce di testa e con una parabola insidiosa inganna Di Girolamo, è 1-0 Montesilvano! Al 36’ arriva anche la possibilità per il raddoppio locale con una mischia risolta da Marcedula, un difensore marsicano si immola e salva sulla linea. Il Montesilvano è un fiume in piena: al 38’ Tassone semina il panico in azione di contropiede e serve De Marco, il centrocampista non riesce però a centrare lo specchio. Il numero 20 si rifarà però al 44’: su azione di contropiede, Cavallucci in proiezione offensiva effettua un tiro-cross che trova sul secondo palo De Marco che spara in rete il gol che indirizza la partita sul 2-0. E’ questa l’ultima emozione della gara: dopo 4 minuti di recupero, Montesilvano batte Capistrello 2-0.

Montesilvano – Capistrello 2-0

Montesilvano: Ubertini, Vedovato, Cavallucci, Mammarella (16’ st. Daka), Maloku, Marcedula, Piovani (30’ st. Lupinetti), Bassi (40’ pt. Tassone), Di Primio (24’ st. De Marco), Maiorani, Barbarossa (48’ st. Buccione). A disposizione: Sagazio, Caporale, Iacobucci, Cesarone. Allenatore: Antignani.

Capistrello: Di Girolamo M., Mazziotti, Fantozzi (42’ st. Luca De Meis), D’Eramo (37’ st. Paolucci), Brusca (40’ pt. L. De Meis), Fantauzzi, Di Girolamo D. (29’ st. Mancini), De Roccis, Aquino, De Meis, Salvati (29’ st. Di Renzo). A disposizione: Di Domenico, Salustri, Cipriani, Rosati. Allenatore: Giordani.

Direttore di gara: Giallorenzo di Sulmona (D’Adamo – Colonna di Vasto)

Reti: 33’ st. Barbarossa, 44’ st. De Marco.

Ammoniti: Cavallucci, Mammarella, Marcedula (Montesilvano), Edoardo De Meis, Mancini (Capistrello).