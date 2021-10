2000 Calcio Montesilvano cerca il riscatto contro la Bacigalupo Vasto Marina

Dopo il ko con la Torrese, il 2000 Calcio Montesilvano è pronto ad ospitare la Bacigalupo Vasto Marina nel turno infrasettimanale. La carica della vigilia di mister Davide Antignani, 39 anni, che nell’ultima sfida è tornato in campo anche nelle vesti di calciatore (dal 28' del secondo tempo) per fronteggiare l'emergenza:

“Con la Torrese il gol dopo trenta secondi non ha cambiato nulla, sono stati altri episodi che hanno condizionato la partita -.le sue parole sull'ultimo match di domenica scorsa - . La Torrese me l’aspettavo forte, avevo già messo in guarda i ragazzi. Noi abbiamo cercato di arginare i loro calciatori cardine e abbiamo sofferto le conclusioni da fuori area. Non si è vista una netta superiorità, anche se dai miei ragazzi mi aspettavo qualcosa in più dopo le due sconfitte con Cupello e Sambuceto. Si sta accusando la stanchezza ed è normale”.

“Il mio ritorno in campo? Non me l’aspettavo - confessa l'ex bomber di Chieti, Ripa e tante altre - . E’ stata una bella sensazione, soprattutto tornare a preparare il borsone la domenica mattina. I ragazzi hanno reagito bene dopo il mio ingresso, abbiamo necessità di esperienza in mezzo al campo perché alcuni stanno tirando la carretta da troppo tempo. Venendo a mancare qualche over era l’unica soluzione, fermo restando la massima fiducia nei ragazzi che abbiamo”.

Domani alle 15 arriva la Bacigalupo Vasto Marina: “La partita di domani sarà difficile. Conosco tanti ragazzi avendo giocato con loro, sicuramente verranno per prendere punti e continuare a far bene dopo la vittoria sul Capistrello. Noi dovremmo farci trovare pronti, la bassa classifica non è distante e dobbiamo guardarci le spalle. Oggi faremo la consueta rifinitura e cercherò di far capire alla squadra che non si può sbagliare”.