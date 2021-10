2000 Calcio Montesilvano, pari eroico contro la Bacigalupo

Nell’ottava giornata di Eccellenza, il Montesilvano, dopo essere passato in svantaggio di due reti e sotto di un uomo, acciuffa un pareggio impronosticabile contro il Bagicalupo Vasto Marina grazie a Maiorani e Besim Maloku, sfiorando nel finale il gol della vittoria. I ragazzi di mister Antignani tornano così a far punti dopo due k.o. consecutivi e nel prossimo turno saranno chiamati ad un’altra prestazione di carattere contro il Delfino Curi Pescara. La Bagicalupo di mister Borrelli, invece, sarà impegnata in casa contro il Penne.

La cronaca:

Pronti via e il Vasto Marina si rende subito pericolo con Letto che, dopo una respinta, non inquadra lo specchio. La risposta dei verdeoro arriva al 13’ è affidata al sinistro di Maiorani, palla alta. Ancora i padroni di casa: Maloku va alla rimessa lunga per Barbarossa che fa da sponda per Sammaciccia, colpo di testa a botta sicura e miracolo di Grbic che tiene il punteggio in parità. Al 25’ arriva l’episodio che cambia la partita: Fieroni, lanciato a rete, viene fermato fuori area da Ubertini e per Di Florio l’intervento del portiere è da cartellino rosso. Daka esce per far spazio al secondo portiere, l’esordiente Sagazio, ma i locali, complice una disattenzione difensiva, incassano lo svantaggio ad opera di De Vizia. Al 42’ i montesilvanesi reagiscono con Maloku che sfonda dalla sinistra e impegna ancora Grbic. Dal possibile 1-1 però si passa al 2-0 dei vastesi, la firma è di Fieroni, ottimamente imbeccato da Letto.

La ripresa si apre con un episoido da moviola: Triglione e Besim Maloku vanno a contatto, proteste veementi dei padroni di casa ma il direttore di gara non ravvisa irregolarità. Il Montesilvano spinge per riacciuffare la partita: angolo di Maiorani, Barbarossa sotto misura fa cilecca. E’ il preludio al gol: all’11’, dopo un’azione insistita guidata da Cavallucci e Tassone, Maiorani si carica sulle spalle i suoi e con un sinistro deviato da fuori area batte Grbic e riapre i giochi. La reazione della Bacigalupo Vasto Marina è immediata: il protagonista è Fieroni che a tu per tu con Sagazio pecca di precisione con un pallonetto morbido e alto sopra la traversa. Al 20’, da corner di De Vizia, Triglione solo sul secondo palo stacca di testa ma spedisce alle stelle. Al 25’ Mister Antignani sveste di panni di allenatore ed entra in campo, il Montesilvano raccoglie immediatamente i frutti: punizione di Maiorani, sponda proprio dell’ex attaccante del River e Besim Maloku può spedire alle spalle di Grbic per l’incredibile 2-2. I padroni di casa, però, non vogliono fermarsi e puntano al bottino pieno. Al 40’ Antignani apparecchia la tavola per Bassi che nel momento decisivo viene recuperato da un difensore vastese. Pochi istanti dopo Tassone mette in scena uno slalom ubriacante, supera Traino e calcia da posizione impossibile colpendo la traversa a Grbic battuto. Sul versante opposto una punizione calciata da Avvantaggiato mette i brividi ai verdeoro e per due volte la porta di Sagazio trema ma il portierino mostra gli artigli e salva il Montesilvano. Nell’ultimo dei cinque minuti di recupero bomber Antignani ha la palla per vincere la gara, Grbic è strepitoso e di riflesso coi piedi tiene inchiodato il punteggio sul 2-2. E’ questa l’ultima emozione della gara: si chiude così in pareggio la sfida tra Montesilvano e Bagicalupo Vasto Marina.

Il tabellino



Reti: 30’ pt. De Vizia, 44’ pt. Fieroni (BVM), 11’ st. Maiorani, 26’ st. Maloku B. (M).

2000 Calcio Montesilvano: Ubertini, Vedovato, Cavallucci (25’ st. Antignani), Sammaciccia (1’ st. Bassi), Maloku L., Marcedula, Maloku B., Barbarossa, Daka (27’ pt. Sagazio), Maiorani, Tassone (48’ st. Lupinetti). A disposizione: Caporale, Barbarossa F., Mammarella, Piovani, D’Agostino. Allenatore: Antignani.



Bagicalupo Vasto Marina: Grbic, Ciafardini, Traino, Marino (11’ st. Avvantaggiato), Benedetti, Triglione, De Vizia, Galiè (19’ st. Squadrone), Fieroni (44’ st. Pizzi), Letto (32’ st. Larivera), Santone. A disposizione: Iammarino, Romano, Fitti. Allenatore: Borrelli.

Direttore di gara: Di Florio di Lanciano (Carnevale – Alonzi di Avezzano)

Ammoniti: Bassi (M), Marino, Galiè, Benedetti (BVM)



Espulsi: Ubertini (M) al 25’ pt.