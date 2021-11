2000 Calcio Montesilvano-Avezzano 2-3: sintesi della partita e tabellino

Il Montesilvano cade in casa contro l’Avezzano con il punteggio di 2-3. Dopo un primo tempo superlativo chiuso in vantaggio di 2 reti grazie a Daka e Besim Maloku, nella ripresa gli ospiti i marsicani rimontano grazie a Besana e una doppietta di Dos Santos. I ragazzi di mister Antignani escono comunque tra gli applausi per aver tenuto testa ad una delle squadre più quotate per la vittoria del campionato; testa ora al prossimo turno: il calendario propone il derby in casa della Renato Curi Angolana.

La cronaca

In avvio di match gli ospiti provano a mettere subito in discesa la partita attaccando con grande continuità, senza però trovare grandi occasioni da rete. Al 15’, da corner di Bisegna, Zanon stacca libero da marcatura ma spedisce a lato. Con il passare dei minuti, però, i verdeoro alzano il loro baricentro e al Daka, dopo aver ricevuto palla sulla trequarti, tira fuori dal cilindro un destro dalla traiettoria imprevedibile che si infila sotto il sette e fa esplodere di gioia il Galileo Speziale. Al 24’ è 1-0 Montesilvano. Sulle ali dell’entusiamo i verdeoro vanno a segno subito dopo: Bassi imbecca Maloku, che, come un motorino, sfonda sulla sinistra e trafigge Di Girolamo, firmando il 2-0. L’Avezzano prova a rispondere sul finire del primo tempo: Donatangelo da fuori impegna severamente Ubertini, la sfera carambola tra i piedi di Dos Santos che, a porta vuota, centra il palo, anche se verrà poi successivamente ravvisato un fuorigioco; l’episodio accende però le proteste dei locali e a farne le spese è mister Antignani che viene allontanato da Cavacini. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 2-0.

Nella ripresa i biancoverdi marsicani partono subito forte per cercare di riequilibrare la sfida e, dopo 12 minuti, Bisegna recupera un pallone pericoloso sulla trequarti e imbecca Dos Santos che, di fronte a Ubertini, questa volta non sbaglia e firma il gol del 2-1. Al 25’ ci prova Donatangelo da fuori, la sfera si perde alta di poco. Al 30’ è Di Paolo a rendersi protagonista con una girata dal cuore dell’area che finisce alle stelle. E’ solo il preludio al gol che arriva un minuto più tardi e porta la firma del terzino destro ospite Besana, che finalizza un’azione corale sulla fascia destra. Gli uomini di mister Torti non si fermano e, al 33’ completano la rimonta: Donatangelo spara ancora da fuori area, Ubertini respinge ma Dos Santos, di testa ribadisce in rete, anche se l’attaccante sembrerebbe essere partito in posizione di offside. I ragazzi di mister Antignani non ci stanno e al 36’ Barbarossa prova a soprendere Di Girolamo da metacampo con un pallonetto, il portiere si rifugia in corner con un autentico colpo di reni. Nel finale i vestini provano a riversarsi in avanti per creare l’occasione del pareggio ma l’Avezzano, in contropiede, potrebbe chiudere la contesa in più di un’occasione. Non succede però più nulla: al Galileo Speziale di Montesilvano, l’Avezzano batte i padroni di casa per 3-2.

Il tabellino

Reti: 24’ pt. Daka, 25’ pt. Maloku B. (M), 12’ st., 33’ st. Dos Santos, 31’ Besana (A).

2000 Calcio Montesilvano: Ubertini, F. Barbarossa, B. Maloku, Sammaciccia (13’ st. Maloku L.), Lupinetti (34’ st. Mammarella), Marcedula, Tassone (15’ st. Cavallucci), Barbarossa S., Daka, Maiorani (28’ st. Piovani), Bassi (1’ st. Iezzi). A disposizione: Mastrogirolamo, Buccione, Antignani, Caporale. Allenatore: Antignani.

Avezzano: Di Girolamo, Besana, Pelino, Sassarini (7’ st. Di Paolo), Di Gianfelice, Zanon, Selle (1’ st. Braghini), Donatangelo, Dos Santos, Bisegna, Pendenza (25’ st. Blanco). A disposizione: Venditti, Lombardo, Kras, Roncone, Laguzzi, Catalli. Allenatore: Torti.

Direttore di gara: Cavacini di Lanciano (Di Berardino – D’Orazio di Teramo).



Ammoniti: Marcedula, Sammaciccia, Maloku L. (M), Pendenza, Bisegna, Blanco, Besana, Donatangelo (A).

Note: espulso Antignani al 46’ pt. per proteste.