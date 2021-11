2000 Calcio Montesilvano ad Alba Adriatica per stupire

Dopo il pareggio casalingo con il Sambuceto, il Montesilvano scenderà in campo nel turno infrasettimanale sul difficile campo dell’Alba Adriatica. Queste le dichiarazioni del tecnico Davide Antignani:

“Con il Sambuceto abbiamo ottenuto un punto contro una squadra forte con il rammarico della chance finale. Abbiamo affrontato una formazione organizzata ma facendo valere le nostre qualità siamo riusciti a metterli in difficoltà. Il pareggio è buono e ce lo teniamo stretto”.

Difesa a tre dà maggiori sicurezze? “Non credo molto ai moduli, penso che la caparbietà e l’impegno facciano davvero la differenza. In questo momento non ci stiamo inventando nulla di particolare, ben venga che nelle ultime due uscite non abbiamo subito reti. I ragazzi mentalmente si sono predisposti in maniera diversa”.

“Domani ad Alba Adriatica affronteremo una squadra ferita. Ho ascoltato le parole del mister che è molto preparato e saprà motivare i suoi ragazzi. Si preannuncia una vera battaglia con il meteo che non promette bene e su un campo molto complicato, non si giocherà certamente di fioretto. Cercheremo di fare una gara gagliarda per raccogliere punti”.