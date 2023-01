Fischio d'inizio all'Adriatico Cornacchia: segui la diretta di Pescara-Foggia

Fischio d'inizio all'Adriatico Cornacchia dove per la 24esima giornata di serie C il Pescara di mister Colombo incontra il Foggia.

Le formazioni:

Per il Pescara in campo Plizzari, Milani, Palmiero, Kolaj, Brosco, Mora, Kraja, Cuppone, Ingrosso, Cancellotti e Tupta.

A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Gyabuaa, Aloi, Vergani, Lescano, Delle Monache, D’Aloia, Rafia, Boben, Desogus, Mesik e Saccani.

Allenatore: Alberto Colombo

Per il Foggia in campo Nobile, Garattoni, Rizzo, Di Pasquale, Schenetti, Ogunseye, Leo, Petermann, Frigerio, Costa, Iacoponi.

A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Kontek, Peralta, Beretta, Bjarkason, Di Noia, Peschetola, Battimelli, Capogna e Rutjens.

Allenatore: Fabio Gallo

PRIMO TEMPO - LA DIRETTA

Al secondo minuto di gioco prima occasione da gol per il Pescara: traversone di Cancellotti, aggancia Tupta con la palla che si stampa sul palo. Al quinto minuto primo calcio d'angolo per il Pescara che si chiude con la parata del portiere rossonero Nobile.

Al nono minuto passa in vantaggio il Foggia con la rete dell'attaccante nigeriano Ogunseye che infila sotto la traversa della porta difesa da Plizzari.

La reazione del Pescara arriva intorno al 16esimo con un colpo di testa di Brosco fermato però dall'ultimo difensore del Foggia che non si fa sorprendere e ferma in due tempi.

Al 21esimo primo calcio d'angono per la squadra ospite, pallone allontanato da Tupta con il Pescara che però non riesce a concretizzare l'azione in contropiede.

Al 22esimo altro brivido tra i pali di Plizzari per un'uscita non sicura del portiere del Delfino su traversone di Schenetti. A vuoto fortunatamente il tentativo di aggancio di Ogunseye. Due minuti dopo il tentativo di incursione nell'area del Foggia di Kolaj che si allunga però troppo la palla.

Al 32esimo primo cartellino giallo per il Foggia per un duro intervento di Iacoponi su Cancellotti.

Terzo calcio d'angolo per il Foggia al 35esimo con la palla che sfiora il palo finendo a fondo campo per la rimessa del Pescara. Al 37esimo secondo cartellino giallo questa volta in casa Delfino: ammonito Kraja.

Raddoppio del Foggia al 41esimo su errore d Mora che perde la palla al limite dell'area. Non si fa sorprendere Schenetti che infila a fil di palo mettendo una seria ipoteca sul match che per il Pescara si fa sempre più in salita. Subito dopo Brosco rischia l'autogol, con la palla che finisce in angolo: scontri in area di rigore con l'azione che si chiude con il fallo assegnato alla squadra di casa.

Al 45esimo l'autogol di Cancellotti su contropiede del Foggia: cross di Schenetti e palla deviata in rete. Il terzo gol per il Foggia che si muove bene in campo a differenza di un Pescara che sembra non essere mai entrato in partita e in piena confusione.

Finisce così il primo tempo tra i fischi dei tifosi decisamente contrariati dalla passività dimostrata in campo dalla squadra.

SECONDO TEMPO - LA DIRETTA

Il Pescara torna in campo con due sostituzioni: Aloi al posto di Palmiero e Vergani al posto si Kraja, ma è subito Foggia che si guadagna il primo calcio d'angolo che sfiora al secondo minuto il quarto gol con la palla che "bacia" il palo e finisce ancora dietro la bandierina. Altro tiro degli ospiti con Plizzari che ferma la palla a terra.

Al sesto minuti punizione per il Foggia, colpo di testa di Frigerio e nuova palla gol. A salvare ancora una volta Plizzari che manda la palla in fallo laterale.

Al decimo minuto gioco fermo: Mora resta a terra dopo uno scontro che non sembrava particolarmente duro. Forse la ricaduta e la botta alla spalla il problema che costringono il giocatore ad uscire in barella. Al suo posto Gyabuaa. Mister Colombo decide il cambio anche per Cuppone che esce tra i fischi del pubblico: al supo posto Rafia neo acquisto arrivato al Pescara dalla Juventus.

Prime sostituzioni in casa Foggia al 21esimo: esce Schenetti protagonista del match ed entra Di Noia, Peralta prende invece il posto di Iacoponi. Scelte che dimostrano la voglia degli ospiti di contiunare ad attaccare piuttosto che difendere il già cospicuo bottino.

Altra sostituzione in casa Foggia al 26esimo: entra Beretta al posto di Ogunseye.

Ennesimo contropiede del Foggia solo due minuti dopo con Di Noia che impegna Plizzari che salva ancora una volta la squadra di casa dal quarto gol.

Finalmente una bella azione del Pescara poco prima della mezz'ora con Rafia che salta due uomini, la palla arriva dalle parti di Nobili, ma niente da fare per la formazione di casa.

Calcio di punizione dal limite per i ragazzi di mister Colombo al 33esimo Sulla palla Milani, con la palla che vola alta sulla traversa di Nobile.

Al 36esimo ultimo cambio tra le fila del Pescara: esce tra i fischi Tupta, al suo posto Delle Monache. Anche oggi fuori Lescano che sembrava potesse tornare in campo e che invece ancora una volta si deve accontentare della panchina.

Al 88esimo il colpo di grazia per il Pescara: arriva il quarto gol del Foggia con Bjarkason che pareggia il conto dell'andata quando la vittoria, con lo stesso risultato era stato portato a casa dal Delfino. Scoppia la contestaizone dei tifosi con gli ultimi rimasti sugli spalti che abbandonano lo stadio Adriatico.

Finisce così il match, una vera debacle per la squadra di casa.