Inizia il posticipo all'Adriatico tra Pescara e Perugia: segui la diretta live

Primo Tempo

Al 2' minuto prima rimessa laterale in favore del Perugia. Batte dell'Orco e nel corso dell'azione il Pescara guadagna la prima punizione. Al 4' minuto errore di Milani sulla fascia sinistra e punizione per i biancorossi a poca distanza dalla porta di Plizzari. Sulla palla Santoro con la palla che finisce dritta nelle mani dell'ultimo difensore del Pescara. È Brosco a lanciare fuori dall'area di rigore con il Perugia. Ci prova al 5' la squadra ospite con un pallone che finisce alto e la rimessa ancora una volta per il Pescara con la palla che resta nell'area di rigore del Pescara. Al 6' ci prova Seghetti di testa con la palla che finisce fuori: rimessa laterale per il Perugia.

Al 10' minuti è Accornero a guadagnare la punizione per il Pescara a centrocampo. Batte Milani e il Delfino ci prova con l'azione che finisce con un'altra punizione in favore degli uomini di Zeman. Al 12' altra punizione per la squadra di casa per un intervento falloso di Santoro. La palla colpita da De Marco finisce direttamente nelle mani di Adamonis con un cambio di fronte e il Perugia che al 13' guadagna il primo calcio d'angolo. Sulla palla Cancellieri. Angella ci prova di testa, ma colpisce male con la palla che finisce nelle mani di Plizzari. Al 15' fallo su Vergani di Angella.

Al 17' altro fallo in favore dei ragazzi di Zeman. Due minuti dopo il fallo è del biancazzurro Milani che viene ammonito (il secondo dopo il giallo all'indirizzo di Dagasso nei primi minuti di gioco). Dagasso prova la conclusione al 20' con Merola ma il tiro è decisamente alto e sorvola la porta di Adamonis. Intervento di Brosco subito dopo su Seghetti che finisce su un tabellone dietro la porta tra le polemiche dei biancorossi.

Al 21' terzo cartellino giallo per il Pescara: questa volta il giallo è per Accornero con gli animi che si scaldano e il Perugia che guadagna la punizione a un metro dall'area di rigore. A mandare in corner è Di Pasquale, il secondo per il Perugia sotto la curva nord. L'azione di conclude con un fallo di Sylla e il rinvio di Plizzari. Al 27' fallo su Merola e questa volta il giallo è il Perugia: ammonito Santoro. Quattro gli ammoniti in meno di mezz'ora di gioco.

Al 29' azione in contropiede del Perugia, ma Iannone non riesce a servire Seghetti con il Pescara che può ripartire da Plizzari che tenta il lungo lancio con la palla che finisce sui piedi di Vergani che tenta una conclusione impossibile tirando lontano dalla porta di Adamonis.

Al 30' Dagasso perde palla. Azione confusa in area con Sylla che a due metri dalla porta non riesce a concludere facendo sfumare la prima palla gol in favore dei biancorossi. Al 31' altro fallo di Vergani e ancora punizione per il Perugia. Al 35' è Accornero ad impegnare Adamonis costretto a deviare in calcio d'angolo e guadagnando il primo corner per il Pescara. La palla arriva a Dagasso, ma a salvare il Perugia è il palo con la palla che si stampa all'incrocio. Occasionissima per gli uomini di Zeman che a otto minuti dalla fine sfiorano il vantaggio.

Al 37' ci prova Merola che arriva davanti alla porta, ma esita troppo e la palla finisce fuori. Al 38' cambio di fronte con il Perugia che torna in avanti ed è il terzo corner per il Perugia. Cancellieri tira al centro dell'area con la mischia che segue si conclude con il fallo su Dagasso.

Al 40' Accornero finisce a terra: calcio di rigore per la squadra di casa, ma Vergani tira tra le mani di Adamonis e fa sfumare il sogno del vantaggio. Al 43' altro cartellino giallo per Franchini: il quarto ammonito in casa Pescara. Al 45' altro fallo e altro ammonito in casa Pescara: questa volta il cartellino è per De Marco. Uno il minuto di recupero concesso. L'ultima azione è del Perugia con Sylla che mette in rete, ma è fuorigioco

Formazioni

Pescara: Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale, Milani, Lorenzo, De Marco, Dagasso, Franchini, Merola, Vergani, Accornero. A disposizione: Gasparini, Squizzato, Masala, Aloi, Tunov, Pierno, Staver, Moruzzi, Cuppone, Tommasini, Cangiano. Allenatore. Zdenek Zeman

Perugia: Adamonis, Lewis, Angella, Gabriele, Dell'Orco, Paz, Iannoni, Kouan, Santoro, Cancellieri, Damiano, Sylla, Seghetti. A disposizione: Abibi, Yimga, Vulkic, Matos, Bezziccheri, Bartolomei, Cudrig, Torrasi, Polizzi, Giunti, Souare, Viti. Allenatore. Alessandro Formisano

Arbitro: Eugenio Scarpa (Collegno)

Primo assistente: Simone Biffi (Treviglio)

Secondo assistente: Federico Fratello (Latina)

Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli)