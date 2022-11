Pescara-Messina, inizia la partita all'Adriatico Cornacchia: segui la diretta

Fischio d'inizio all'Adriatico Cornacchia per la partita Pescara-Messina. L'obiettivo del Delfino sono i tre punti e per centrare l'obiettivo mister Colombo schiera Pizzarri, Crescenzi, Gyabuaa, Aloi, Vergani, Brosco, Boben, Kraja, Desogus, Cuppone e Cancellotti. A disposizione Sommariva, D’Aniello, Milani, Palmiero, Kolaj, Lescano, Delle Monache, D’Aloia, De Marino, Mora, Crecco, Ingrosso, Tupta, Saccani e Germinario.

Dall'altra parte del campo per Gaetano Auteri entrano da titolari Lewandowski, Berto, Camilleri, Filí, Angileri, Mallamo, Fiorani, Fazzi, Grillo, Catania, Iannone. A disposizione Daga, Ferrini, Trasciani, Napoletano, Zuppel, Konate, Versienti, Curiale, Fofana, Marino, Balde.

Ad arbitrare la partita Andrea Bordin di Bassano del Grappa. Gli assistenti sono Marco Belsanti di Bari e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona.Carlo Palumbo della sezione di Bari il quarto uomo.

IL PRIMO TEMPO FINISCE CON IL PESCARA IN VANTAGGIO

La prima occasione è del Pescara arriva al nono minuto quando dopo la ribattuta di Lewandoski al tiro di Cuppone, Desogus spreca tirando alto sopra alla traversa. Del Pescara anche la prima ammonizione: il cartellino giallo è per Gyabyaa per un fallo su Fiorani.

Al 32esimo Vergani sblocca il risultato portando in vantaggio la squadra di casa dopo alcuni minuti di forte pressione degli uomini di mister Colombo che su cross di Cancellotti trova la rete. Per lui il terzo gol stagionale.

Pochi minuti dopo il secondo cartellino giallo per il Pescara: ad essere ammonito è stato Brosco. Al 42esimo primo impegno per Plizzari tra i pali, ma l'insiosa azione si conclude con un nulla di fatto per il Messina.

Due i minuti di recupero concessi dall'arbitro Bordin. Il primo tempo si chiude con il vantaggio del Pescara. Unico cambio nelle fila del Messina con l'ingresso di Trasciani al posto del capitano Camilleri.

SECONDO TEMPO

Si torna in cambo con un cambio tra le fila del Pescara: al posto di Gyabuaa entra Mora. Il primo brivido lo regala il Messina con Tresciani che tira di poco alto sopra la traversa.