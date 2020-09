Presentata la squadra di calcio femminile del Pescara che disputerà il prossimo campionato di serie C [FOTO]

Presentata questa mattina in sala consiliare a Pescara, la squadra di calcio femminile che disputerà il campionato di serie C, che inizierà il 14 ottobre. Presenti il presidente della società Cicconi, l'allenatore Francesco Mucci, la squadra e l'intero staff tecnico e dirigenziale della compagine biancazzurra.

Il sindaco Masci ha portato il saluto e l'augurio della città alle calciatrice, sottolineando l'importanza dello sport sia dal punto di vista sociale che educativo, che va oltre la pura competizione agonistica.

Lo sport in realtà ci insegna che nella vita ci sono delle regole che ognuno di noi deve rispettare, ci forma il carattere che serve per reagire quando si perde, ci abitua a far parte di un gruppo e di una comunità, in poche parole a diventare dei cittadini seri e capaci di esprimere senso civico. Ora da voi mi aspetto i risultati sul campo e sono certo che darete il massimo per ottenerli.

L'assessore comunale allo sport Martelli ha parlato di un momento storico per il calcio femminile in Italia, che dopo l'exploit della nazionale agli ultimi mondiali è in grande crescita, e le giocatrici potranno essere un esempio positivo di tenacia e forte motivazione per superare quei pregiudizi che considerano ancora il calcio come uno sport prettamente maschile.

Il presidente del Pescara, Andrea Cicconi:

"Non è il caso di fare proclami, visto che si tratta di una stagione resa complicata dall’emergenza sanitaria. Crediamo di aver allestito una formazione competitiva, speriamo soprattutto di non subire infortuni delle nostre giocatrici, visto che lo scorso anno siamo stati letteralmente falcidiati dagli incidenti fisici in campo"