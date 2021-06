Calcio Femminile, pareggio nel derby tra Chieti e Pescara: le biancazzurre sono salve

Il Chieti con questo pareggio mantiene il secondo posto dietro al Palermo che ha riposato, ma che con l’1-1 delle teatine è promosso matematicamente in Serie B, mentre il Pescara con il punto conquistato è salvo

Nel campionato di Serie C femminile il derby fra Chieti e Pescara giocatosi all’Antistadio “Valle Anzuca” di Francavilla al Mare si chiude sull’1-1. È stata una bella giornata di sport con il ritorno degli spettatori sugli spalti e i presidenti delle due squadre, Tommaso Gubbiotti e Andrea Cicconi, che si sono scambiati le maglie prima della partita.

A Francavilla è andato in scena un match molto combattuto, con le neroverdi che hanno costantemente avuto il pallino del gioco: nonostante il gol a freddo subito al primo minuto di gioco, hanno reagito al meglio trovando il pareggio alla mezz'ora di gioco con Carnevale e sfiorando in più occasioni il raddoppio. Il Chieti con questo pareggio mantiene il secondo posto dietro al Palermo che ha riposato, ma che con l’1-1 delle teatine è promosso matematicamente in Serie B, mentre il Pescara con il punto conquistato è aritmeticamente salvo.

Tabellino

CHIETI CALCIO FEMMINILE - PESCARA 1-1

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Camillo Giada, De Vincentiis, Ferrazza, Benedetti, Cutillo, Di Camillo Giulia, Stivaletta, Carnevale (28' st D’Intino), Di Lodovico (8' st Galluccio), Romeo (8' st Esposito). A disp.: Seravalli, Di Sebastiano, Vukcevic, Colavolpe, Venditti, Colecchi. All.: Di Camillo Lello

Pescara: Dilettuso, Pagano (39' st Bruno), Fiore B., Giuliani, Di Domenico, Copia, Pasciullo, Martella (27' st Fiucci), De Leonardis, Primi (18' st Di Tullio), Del Rosso (45' st Cannone). A disp.: Nardulli, D’Agostino, Mastronuzzi, Fiore G., Eugeni. All.: Mucci Francesco

Arbitro: Vai di Jesi

Assistenti: Terrenzi e Giampietro di Pescara

Marcatrici: 1' pt Primi, 30' pt Carnevale

Ammonita: Stivaletta (C)

Espulsa: Di Camillo Giada