Caso sospetto di coronavirus, rinviata la partita di eccellenza tra Penne e Chieti

Come si legge su ChietiToday, la gara, valida per l'ottava giornata del campionato, è stata spostata a data da destinarsi. Era in programma domenica 25 ottobre. La nuova data del match verrà ufficializzata nei prossimi giorni