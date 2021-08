Aida Xhaxho e Pescara Futsal Femminile, è vero amore: terzo anno in biancazzurro per Miss Scudetto

Vero amore, puro amore. Questo il concetto alla base della conferma di Aida Xhaxho nel roster del Futsal Pescara Femminile. Se il sentimento verso i colori biancazzurri è stato sempre forte, è il terzo sì consecutivo a consacrare del tutto un'unione della quale lo Scudetto sarà simbolo per l'intera stagione.

"È la prima volta che resto tre anni di fila nello stesso club. Ho vissuto tanti innamoramenti in passato, ma - se l'amore con la A maiuscola inizia dopo un anno e mezzo/due, dopo aver conosciuto bene chi c'è dall'altra parte - oggi posso dire con fierezza che le farfalle che ho sentito all'inizio nello stomaco, ora sono anche nella testa. Senza nulla togliere alle altre squadre in cui sono stata, sono rimasta perché qui sto proprio bene e poi sono vicina ai miei cari che quest'anno mi potranno seguire ancora di più".

E dopo un'estate fantastica che ha portato Aida per tre volte sul tetto d'Italia - una col Montesilvano e due nel beach soccer con Sambenedettese e Grembach, un record assoluto nel femminile - la giocatrice conta i giorni che la separano dalla ripresa delle attività agonistiche.

"Un'emozione dopo l'altra, a partire da quel 2-0 trasformato nel 3-2 del tricolore, al doppio titolo sulla sabbia, ho ancora le lacrime agli occhi per la gioia. Impossibile dare un giudizio che rispecchi la bellezza di tutto quel che c'è stato, in così poco tempo. Ora voglio ripartire con tantissimo entusiasmo e avendo la fortuna di poter contare su una squadra che ha una mentalità combattiva, prima ancora che vincente: non molleremo un centimetro in ogni partita e cercheremo di dare il massimo in ogni competizione".