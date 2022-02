L'Under 19 del Futsal Pescara è in Final Eight di Coppa Italia

Un’altra vittoria, la diciassettesima consecutiva dall’inizio della stagione: l’Under 19 del Futsal Pescara batte 6 a 3 i rivali dell’Itria FC e vola alle Final Eight di Coppa Italia, in programma nelle stesse date delle finali di serie A, dal 24 al 27, all’Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore.

Le doppiette di Diodati e Onnembo (che ieri pomeriggio aveva giocato anche qualche minuto in serie A contro la Sandro Abate) e i gol di Fracassi e Neretti liquidano la pratica qualificazione e fanno esplodere la festa biancazzurra al Palarigopiano.

Un grande risultato per la società biancazzurra, frutto di mesi di lavoro da parte del coach Festa e dei suoi collaboratori, Rosini e Sessa, che hanno cementato un gruppo granitico in cui stanno emergendo anche delle individualità rilevanti dal punto di vista tecnico, fisico e caratteriale, non passate inosservate nemmeno al coach della prima squadra Palusci.

A Salsomaggiore, oltre ai ragazzi del Futsal Pescara, ci saranno anche L84 (unica società di A dopo i biancazzurri), Cornedo, FeniceVeneziaMestre e Villaurea. Mancano ancora i nomi delle ultime tre qualificate.

Ora i ragazzi di mister Festa possono riprendere il cammino in campionato: nel girone P sono primi in classifica con 14 vittorie in altrettante giornate, con 11 punti di vantaggio sul Diaz Bisceglie. Mercoledì prossimo il recupero in trasferta contro il Città di Chieti per la 15a giornata.