Il Futsal Pescara torna subito in campo: domani il recupero contro la L84

Non è passato molto dalla cocente delusione di Coppa Italia, che già il campo chiama. E il Futsal Pescara vuole rispondere presente, questa sera alle 20 nel recupero della 20resima giornata, sul campo della L84 (il PalaBrandizzo di Settimo Torinese).

Saverio Palusci riavvolge il nastro e torna a Salsomaggiore per analizzare il ko contro il CMB Matera nei quarti di Coppa Italia: “Abbiamo commesso errori, io per primo, e li abbiamo pagati a caro prezzo. Eravamo in grado di superare il turno, nonostante la condizione approssimativa, ma il primo minuto ha reso l’impresa veramente ardua. A fine partita ho detto ai ragazzi di non cercare alibi, abbiamo meritato di perdere, ma siamo una squadra forte e torneremo a dimostrarlo”.

Ora bisogna voltare pagina e mentalizzarsi in fretta sulla missione play-off: “Il calendario ci offre la possibilità di tornare subito a giocare e in questi casi, secondo me, è la cosa migliore. La ferita della sconfitta in Coppa è ancora aperta, ma sta a noi ritrovarci al più presto”.

I piemontesi sgomitano per la salvezza e vengono da 4 gare negative. “La L84 è una delle formazioni più organizzate del campionato- osserva Palusci- servirà una prestazione di livello per portare la gara dalla nostra parte”.

A Settimo Torinese mancherà lo squalificato Misael, da valutare le condizioni di Coco Schmitt dopo l’infortunio in Coppa Italia. “Ora abbiamo bisogno di ritrovare il prima possibile la migliore condizione. A breve torneremo ad essere il Pescara del girone d’andata e la qualificazione ai play-off sarà la conseguenza di questo”.

Arbitrano Iannuzzi di Roma1 e Intoppa di Roma2, crono Perona di Biella. Diretta streaming su www.futsaltv.it.