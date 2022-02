Il Futsal Pescara 1997 torna in campo: a Manfredonia in palio la Final Eight

La serie A tornerà in campo dopo un mese e mezzo di stop, tra Covid e Europei, per l’ultima giornata di andata, decisiva per incoronare le ultime partecipanti alla prossima Final Eight di Coppa, anche se ancora condizionate dall’incognita dei contagi.

Non è più un problema del Futsal Pescara, però, che domenica pomeriggio (ore 18:25, diretta streaming su www.futsaltv.it) a Manfredonia ha davanti i 40’ fin qui più importanti della stagione: la squadra di Palusci, oggi settima con 22 punti, avrebbe la certezza di giocare in Coppa Italia solo vincendo contro i pugliesi, quartultimi e in netta ripresa alla fine del 2020.

Il prof Paolo Aiello è stato impegnato con lavori straordinari in questi 45 giorni di stop al campionato. Allenamenti in palestra, in “Dad” e poi finalmente sul campo. “Dopo l’ultima partita dello scorso 29 dicembre, non ci saremmo aspettati di dover stare fermi per diversi giorni a causa del Covid – racconta il preparatore atletico biancazzurro – . Abbiamo lavorato in palestra con i giocatori che non si sono contagiati per mantenere uno standard fisico che ci permettesse di non perdere la condizione dei mesi precedenti. Poi i giocatori sono rientrati gradualmente e all’inizio abbiamo avuto delle difficoltà a livello fisico. Abbiamo cercato di gestire al meglio con il mister il lavoro da proporre, un problema superato dopo le prime due, tre sedute di gruppo. Ci sono mancati anche Mammarella e Gui, impegnati all’Europeo: a loro abbiamo fatto svolgere un piano di recupero specifico. Fortunatamente siamo riusciti a svolgere due settimane di lavoro con la squadra al completo e questo era molto importante, ci ha rimesso nelle condizioni migliori”.

Come hanno reagito i giocatori che un mese fa sono risultati positivi? “Alcuni ragazzi erano molto debilitati. Abbiamo dovuto proporre lavori graduali per consentire a tutti di ritrovarsi dal punto di vista aerobico e di percezione dello sforzo e allenarsi in totale sicurezza”.

In questi giorni al palazzetto. Mammarella e soci hanno ricominciato a respirare l’aria della competizione: “Questa settimana abbiamo lavorato con il gruppo completo e il mister ha proposto tutto quello che aveva in mente. Stiamo bene, ora la parola passa al campo”.

Che partita si aspetta a Manfredonia, nella sua personale sfida all’allievo Catanzano? “Ci aspetta una partita difficilissima, mister Monsignori è uno dei più preparati del futsal italiano. Ha un ottimo staff, c’è anche il mio collega Carlo Catanzano, che l’anno scorso collaborava con me all’Acqua&Sapone e ora è il preparatore dei pugliesi. A gennaio si sono rinforzati parecchio. E poi le neopromosse in casa cercano di sfruttare al massimo il loro fortino. Lo sappiamo e sappiamo anche noi quest’anno non possiamo permetterci nemmeno uno sbadiglio se vogliamo essere competitivi. Cercheranno di metterci in grosse difficoltà, cecheremo di farci trovare pronti”.