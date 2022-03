Futsal Pescara Femminile: manita al Sassari (0-5)

"Manita" in casa dell'Athena Sassari per tenersi stretto il secondo posto e accorciare a -4 dalla prima della classe Falconara. Al Palazzetto dello Sport di Usini, apre Boutimah e chiude Xhaxho con una doppietta: 0-5 e buona prestazione di tutto l'organico abruzzese che tornerà in campo a Salsomaggiore per la gara-spettacolo contro la capolista Città di Falconara, in diretta su Sky alle 18:25. Partita decisiva per riaprire i giochi per il primato in regular season.