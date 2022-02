Il Futsal Pescara Femminile vince il recupero e si conferma in testa alla serie A

CRONACA

Brivido sul palo di Violi, al quale seguono alcuni interventi decisivi da una parte e dall'altra. Se il primo tempo si chiude sullo 0-0, infatti, è soprattutto merito di Sestari e Margarito, con quest'ultima che però non può far altro che crollare sotto i colpi ravvicinati di Rozo nel secondo tempo: bellissimo il primo gol che si incastona sotto l'incrocio e altrettanto bello il bis che arriva dopo soli 17" dall'apertura delle marcature. Altra doppietta biancazzurra all'8°: prima è Belli a sfruttare con un diagonale di prima l'assist di Boutimah dalla parte opposta, poi è Amparo a calare il poker con un destro potente. La risposta obbligata di Marzella è con Mansueto come portiere di movimento, ma Ortega recupera un pallone velenoso che infila in rete per il 5-0 e poi va a chiudere i giochi su passaggio generoso di D'Incecco, dopo la rete della bandiera di Amanda. 6-1 al PalaRigopiano nel recupero, ora la trasferta di Fiano Romano.