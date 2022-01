Belli e Ortega non perdonano: Futsal Pescara Femminile - Kick Off 3-1

Combattuta come previsto, ma chiusa col sorriso. Il Pescara fa sua anche la gara di ritorno contro la Kick Off con Belli e doppio Ortega e sale in vetta alla classifica, in attesa dei vari recuperi. Mercoledì 2 febbraio il ritorno in campo per il turno infrasettimanale contro lo Statte.

Ritmi alti nonostante la lunga pausa dovuta al Covid, ma è solo dal dischetto del rigore che si sblocca il match: Bortolini blocca con la mano una chiara occasione da gol e dai 6 metri va Belli che non sbaglia. Vanelli potrebbe impattare ma manda fuori dal limite a tu per tu con Sestari, poi il tiro cross di Amparo sul quale Boutimah arriva con un attimo di anticipo e il successivo guizzo di Ziero che pareggia con un gran tiro dalla distanza. Serve una grande spaccata di Sestari per evitare il raddoppio di Ghilardi pescata sul palo più lontano, così si va a riposo in parità. Ripresa nel nome di Ortega che prima sigla il sorpasso dopo una bella triangolazione con Amparo e poi la chiude al 17' vincendo il duello in velocità con Annese mentre la porta è sguarnita. E' infatti con Ziero in avanti che la Kick Off termina la gara nel tentativo di recupero, ma le biancazzurre reggono bene in difesa e festeggiano con i tre punti la prima in casa del 2022.