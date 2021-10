Futsal Pescara 1997, a Eboli arriva il primo stop della stagione

Contro una delle più ambiziose formazioni della nuova serie A, la Feldi Eboli, il Futsal Pescara 1997 tiene botta per tre quarti di gara, poi perde Villalva per un ingenuo cartellino rosso e non riesce più a rientrare in partita al PalaSele. Arriva così il primo ko della stagione (5-2) dopo i tre punti del debutto casalingo contro il Lido di Ostia.

Nel primo esame in trasferta, la squadra di Palusci è solo rimandata, ma non bocciata. Sempre sotto contro i campani, ma sempre capace di rialzare la testa, fino all’inizio dell’ultimo quarto di gara. Il gol lampo di Bissoni dopo meno di tre minuti condiziona la serata dei biancazzurri, che nel primo tempo vengono fermati solo da un palo (Misael) e con il sinistro educato di Coco Wellington trovano il pari ad inizio ripresa. Uno dei tanti ex Acqua&Sapone, Murilo Schiochet, firma il secondo sorpasso prima di metà tempo. Il Toro Gui ristabilisce ancora la parità proprio allo scoccare del 10’, trovando anche il suo primo gol stagionale. L’equilibrio però dura solo due minuti, perché Pesk firma il tris Eboli e subito dopo Villalva si fa espellere. I ragazzi di Palusci passano indenni anche dai due minuti d’inferiorità. E così il tecnico può arrivare al rush finale del match con la possibilità di giocarsela con Gui portiere di movimento. Un rischio obbligato, che porta al poker della Feldi con Selucio che segna nella porta vuota al 19’. A 10’’ dalla sirena arrotonda un cinico Bissoni, firmando il definitivo 5-2. Testa subito alla sfida di sabato prossimo al Palarigopiano contro l’Olimpus Roma.

FELDI EBOLI – PESCARA FUTSAL 1997 5-2 (p.t. 1-0)

FELDI EBOLI Pasculli, Pesk, Calderolli, Bissoni, Luizinho, Caponigro, Trentin, Schiochet, Senatore, Melillo, Rafinha, Selucio, Dal Cin, Glielmi. All. Serginho



FUTSAL PESCARA: Mammarella, Villalva, Gui, Andrè, Misael, Fracassi, Murilo, Coco Wellington, Coco Schmitt, Ferraioli, Morgado, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All. Palusci.



MARCATORI: nel p.t. 2'37'' p.t. Bissoni (F); nel s.t. 5'13'' Coco Wellington (P), 8'21'' Schiochet (F), 9'41'' Gui (P), 10’59’’ Pesk (F), 18’55’’ Selucio (F), 19’50’’ Bissoni (F).



ARBITRI: Simone Pisani (Aprilia), Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia) CRONO: Salvatore Minichini (Ercolano).

NOTE espulso Villalva (P) all’11’ s.t.; ammoniti Rafinha (F).