Serie A Femminile: il Futsal Pescara sabato prossimo in prima serata su Sky Sport

Chiusura del 2021 col Falconara nella finale di Supercoppa e riapertura contro la stessa avversaria, per la prima del 2022 a Salsomaggiore. Sul cammino del Pescara ci sono di nuovo le citizens, incrocio che – in diretta su Sky il prossimo 8 gennaio in prima serata (ore 21) – potrebbe voler dire testa della classifica e parziale riscatto rispetto al trofeo sfumato per una sola rete. E’ infatti proprio alle immagini del PalaBadiali che torna il pensiero di Federica Belli.

“Sono dispiaciuta perché non abbiamo giocato come sappiamo. Purtroppo viviamo un momento in cui è come se lanciassimo una monetina prima di entrare in campo: c’è quel lato che ci sorride e coinvolge tutte allo stesso modo e l’altro che invece ci è sfavorevole, e lo diventa per tutte, senza lasciarci modo di cambiare come vorremmo il corso degli eventi”.

In ogni caso, carica Belli, il bicchiere continua ad essere mezzo pieno.

“Si tratta sì di due finali perse, ma arrivarci non è da tutti: contro il Burela il risultato parla di un risultato largo, a ben vedere – però – ci sono stati errori che ci hanno eccessivamente penalizzate e la palla in alcuni momenti non voleva proprio entrare, col loro portiere che è riuscita in parate impossibili. Nelle Marche – continua la laterale – è vero che quella benedetta “monetina” non ci ha sorriso, ma eravamo lì e questo ci fa sentire privilegiate e fortunate”.

Ora cambio lo scenario – l’Emilia Romagna Arena – ma davanti c’è di nuovo il Falconara per una sfida che sa sempre un po’ di storia. “A modo suo, sarà un’altra finale quindi dovremo giocarla con concentrazione e voglia di vincere. Cosa chiedo al 2022? Sinceramente preferisco vivere sempre il momento. In questo, ad esempio, non vedevo l’ora di ricominciare gli allenamenti: riabbracciare il campo dopo 4 giorni è stato bellissimo. Se lavoro e dedizione saranno la costante di ogni giorno, il resto arriverà da sé”.