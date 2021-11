Le ragazze del Futsal Pescara si rialzano a Verona (1-6). Ora la Champions

Si rialza subito il Pescara di Morgado che prende i tre punti in palio a Verona contro l'Audace, interpretando una partita concreta e senza sbavature: 6-1 a domicilio. Doppiette per Belli, Amparo e Ortega, mentre per le scaligere la rete è di Pomposelli.

Dopo un paio di iniziative importanti ad opera di Belli, il match si blocca all'8' con Amparo che centra l'angolo col mancino dalla lunghissima distanza. Al 10' protagonista Xhaxho prima con una puntata di poco a lato, poi con un assist per D'Incecco (murata al momento del tiro) e poi ancora con un'azione personale chiusa con la manona da Nagy. Bis solo rimandato per il Pescara che affonda il colpo di nuovo con Amparo (altro mancino per la spagnola) e - dopo una risposta da parte di Coppola e successiva parata di Sestari - prende il largo con Ortega su assist di Soldevilla e con Belli che al 13° cala il poker con una conclusione secca dai 10 metri. Nel finale, guizzo di Abagnale e parata di Sestari che mantiene involata la sua porta.

Due gol in avvio di ripresa: uno da parte dell'Audace con Pomposelli (bel cucchiaio dalla sinistra) e l'altro con Belli (perfetta correzione volante sul filtrante di D'Incecco) per l'1-5. Ultimi minuti di sostanziale controllo da parte della squadra adriatica e rete finale di Ortega. Ora un solo pensiero: la partenza per Lugo per la Futsal Women's European Champions.