L’Acqua & Sapone verso la semifinale di Coppa Italia contro la Feldi Eboli

Conto alla rovescia per l’Acqua & Sapone, che stasera all’Rds Stadium di Rimini affronterà in semifinale la Feldi Eboli nell'ambito della Coppa Italia. Appuntamento alle ore 20:45, in diretta tv su Raisport. Ieri i nerazzurri hanno svolto una leggera seduta di attivazione muscolare all’Hotel Sporting, sede del ritiro della squadra. Superata la Came Dosson in un durissimo quarto di finale, mister Scarpitti traccia un bilancio:

“L’aria della Final Eight ha risvegliato l’atavica voglia di far bene dell’Acqua & Sapone. Non giocavamo da un mese e non pensavo che potessimo già essere in queste condizioni. Ricordi? Ha caratteristiche e corporatura diverse da Mammarella, ma ha fornito una buona prestazione. Contro la Came abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva, che ci ha permesso di passare il turno. Tutta la squadra ha risposto bene”.

La Feldi è “la squadra più in forma del momento insieme al Lido di Ostia. Ha il vantaggio di non essersi mai fermata, avendo giocato anche il recupero di campionato contro Catania. È in un momento di grande fiducia”. Oggi pomeriggio alle ore 16 l’altra sfida che decreterà il nome della prima finalista: Italservice Pesaro-Todis Lido di Ostia.