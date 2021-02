Scambio di portieri tra Acqua & Sapone e Meta: va via Mambella, arriva Ricordi

Il direttore sportivo D’Egidio: “Abbiamo voluto dare al nostro giovane portiere la chance di poter essere protagonista in serie A e continuare il suo percorso di crescita in una società importante ai massimi livelli del futsal italiano”

Scambio di portieri tra Acqua & Sapone e Meta Catania: va via Francesco Mambella, arriva Enrico Ricordi. Quest'ultimo sarà dunque il vice Mammarella.

Queste le parole del direttore sportivo Gabriele D’Egidio: “Facciamo il nostro in bocca al lupo a Francesco Mambella, per il quale si è creata un'importante occasione di mercato. Abbiamo voluto dare al nostro giovane portiere la chance di poter essere protagonista in serie A e di continuare il suo percorso di crescita in una società importante ai massimi livelli del futsal italiano. Allo stesso tempo accogliamo un ragazzo con esperienza, ma con la voglia e l’entusiasmo di un ragazzino, Enrico Ricordi, che arrivare per ricoprire, assieme al giovane Fior, il ruolo di vice Mammarella”.