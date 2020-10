Acqua&Sapone, Calderolli è carico: “Che bello tornare a giocare in diretta tv!”

L'Acqua&Sapone torna regolarmente sul parquet e Calderolli è carico: “Che bello tornare a giocare in diretta tv!”, afferma il giocatore. L’ultima volta che i nerazzurri erano scesi in campo, il 29 febbraio a Pomezia per la Coppa della Divisione, "China" era assente perché squalificato. Domani sera, alle 20.45 con cronaca live su Raisport, da Salsomaggiore, la squadra di Scarpitti affronterà la Sandro Abate Avellino:

"Abbiamo aspettato per mesi, abbiamo contato i giorni e le ore per poter tornare a giocare: finalmente ci siamo. Vogliamo anche tornare a vedere il pubblico ed essere felici com'eravamo prima. Ce lo siamo detti spesso anche tra noi giocatori: ci è dispiaciuto non aver potuto concludere la stagione scorsa, nessuno ha vinto lo scudetto ed è stato un dispiacere per tutto il calcio a 5 italiano. Ora non dobbiamo farci prendere dalla frenesia di voler tornare in campo e magari strafare e leggere una partita nel modo sbagliato".

Calderolli, poi, aggiunge: "Non è facile tornare in campo dopo questo lungo stop. Ma io sono fiducioso di questo gruppo, sono sicuro dei nostri giocatori e ognuno darà il massimo per fare la miglior partita possibile". Ma 'China', che fa parte della vecchia guardia, cosa pensa della nuova Acqua&Sapone? “Stiamo cercando di dare il massimo perché abbiamo cambiato tanto. Stiamo lavorando anche sulla nostra testa per capire bene il gioco che ci chiede il mister, soprattutto a livello difensivo. Siamo giocatori maturi e piano piano riusciremo ad applicare tutto in campo nel migliore dei modi”.