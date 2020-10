Acqua&Sapone, esordio esplosivo: 6-2 dei nerazzurri al Sandro Abate con poker di Gui

L'Acqua&Sapone fa registrare un esordio di campionato a dir poco esplosivo: la gara, infatti, finisce 6-2 per i nerazzurri ai danni del Sandro Abate Avellino con poker di Gui. Misael si accomoda in tribuna per scelta tecnica. Quintetto iniziale con Mammarella, Murilo, Dudu, Calderolli e Gui. Coach Fausto Scarpitti, però, ruota tutti gli uomini a disposizione. E riesce ad avere la meglio sui campani.

La partita, trasmessa in diretta da Raisport, si è giocata ieri. Giovedì prossimo, alle 20.45 al Palarigopiano, verrà disputato l’anticipo della seconda giornata contro la Cybertel Aniene, che ha pareggiato al debutto contro il Cmb Matera. Anche in questo caso è prevista una diretta su Raisport.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS – SANDRO ABATE AVELLINO 6-2 (p.t. 1-0)

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Patricelli, Fusari, Murilo, Calderolli, Coco Wellington, Gui, Mambella, Fior, La Bella, Fetić, Rafinha, Dudu, Lukaian. All. Scarpitti.

SANDRO ABATE AVELLINO: Perez, Ercolessi, Pacilio, De Luca, Amirante, Crema, Bagatini, Fantecele, Abate, Kakà, Marchesano, Testa, Iandolo, Dalcin. All. Lopez.

ARBITRI: Cursi di Jesi, De Ninno di Varese, Mavaro di Parma, crono Sodano di Bologna.

RETI: nel p.t. 19’30’’ Gui (A); nel s.t. 2’, 9’30’’ e 11’40’’ Gui (A), 15’33’’ Dalcin (SA), 17’30’’ Mammarella (A), 17’47’’ Coco Wellington (A), 18’27’’ Murilo (A, autorete).

NOTE: ammoniti Ercolessi (SA), Kakà (SA).