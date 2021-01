Salvatore Vittorio riconfermato presidente del calcio a 5 regionale

Salvatore Vittorio è stato riconfermato presidente del calcio a 5 regionale. L'assemblea ordinaria elettiva di oggi ha portato le numerose società intervenute a rieleggere a pieno titolo il dirigente sulmonese quale responsabile del C5 della lega nazionale dilettanti - comitato Abruzzo.

Queste le prime parole di Vittorio: "È un riconoscimento che mi riempie d'orgoglio. Nonostante la pandemia sia stata un evento senza precedenti, siamo stati bravi a fare squadra, siamo andati avanti tutti insieme lavorando con passione, competenza, professionalità, e in fondo si sa che la serietà ripaga sempre. Abbiamo reso facile ciò che facile di certo non era".

Salvatore Vittorio, poi, non ha voluto nascondere "il sentimento di emozione nel continuare a rappresentare un movimento caratterizzato da valori, responsabilità e passione e nel quale ho avuto anche modo di conoscere e apprezzare persone “speciali”, verso le quali sono maturati sentimenti di vero e profondo rispetto. Questi principi, forti e coinvolgenti, capaci di segnare positivamente le coscienze, in questo difficile momento storico che stiamo subendo e vivendo, rendono ancora più credibili le idee e i messaggi della mia esperienza di uomo di sport ma soprattutto confermano che le società calcistiche abruzzesi sono una risorsa fondamentale per il nostro patrimonio regionale".