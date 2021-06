Roberto Rotili è il nuovo team manager dell'Acqua e Sapone. Dopo l’annuncio di Saverio Palusci come allenatore della prima squadra, ora è la volta di quest'altro professionista. Bancario, 59 anni, pescarese d’adozione anche se nato a Matelica, Rotilli è da anni vicino alla società nerazzurra, di cui nella passata stagione è stato già dirigente:

“Sono orgoglioso di far parte di questo progetto che, partendo dalla non felice stagione delle squadre locali, ha avviato un piano di lavoro ad ampio respiro che coinvolge il meglio del futsal abruzzese – ha detto – L’apporto fondamentale degli storici artefici dei successi dell’A&S, Gabriele D’Egidio e Tony Colatriano accoppiati all’esperienza di Luciano Mazzocchetti, e il rinato entusiasmo potranno essere un ottimo auspicio per avviare un processo di rinnovamento condito con idee innovative al fine di programmare una crescita costante del movimento e il consolidamento dei successi acquisiti (vedi futsal femminile)”.

Per quanto riguarda la neonata realtà (che potrebbe denominarsi Pescara Futsal 1997), Rotili crede che una delle prime cose da fare “sia ricreare la giusta atmosfera non dimenticando i brutti momenti di fine stagione per farne tesoro. Lavoreremo insieme come una squadra, dobbiamo capirci e fidarci a vicenda. Sarò a disposizione del gruppo, osservando e ascoltando ogni sua componente, comunicando con tutti e cercando di creare quel clima di fiducia e positività che era venuto meno negli ultimi tempi. Ripartire in un clima sereno ci aiuterà a rendere possibile anche ciò che non lo sembrerebbe”.