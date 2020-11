Acqua&Sapone, al Palarigopiano il recupero contro la Cybertel Aniene

L'Acqua&Sapone ospita al Palarigopiano il recupero contro la Cybertel Aniene. Appuntamento questa sera alle ore 20. La gara era saltata a causa di alcuni casi di positività al Covid nella formazione laziale. La partita si giocherà a porte chiuse, ma con diretta televisiva su Rete 8 Sport. Il centrale italo brasiliano Rafinha è pronto a sfidare alcuni suoi ex compagni di battaglia del vecchio Real Rieti:

“Aniene si è rinforzata rispetto all’anno scorso – dice – Ci sono giocatori di esperienza e altri che fanno parte della Nazionale. Come l’argentino Battistoni, un campione del mondo, o l’azzurro Schininà, che era con me a Rieti, come Javi Roni e il portiere Micoli. Li ho visti bene alla prima giornata, hanno dei giovani interessanti, sono molto veloci e sono sicuro che per noi sarà una partita difficile”.