L'Acqua & Sapone tiene a battesimo il Real San Giuseppe di Fernandez. Appuntamento domani pomeriggio alle ore 18,30 al PalaCoscioni di Nocera Inferiore. Arbitri Fiorentino di Molfetta e Falcone di Foggia, crono Galasso di Avellino. Diretta streaming sulla pagina Facebook PMGSport Futsal.

Coach Fausto Scarpitti avverte i nerazzurri: “Sarà una partita difficile. Il Real San Giuseppe, se al completo e in giornata, è una squadra che può ambire al massimo in questo campionato. Sta vivendo un periodo no, ma certamente domani ci sarà una scossa con il cambio in panchina di queste ore. Noi abbiamo rispetto di tutti, anche dei campani, ma pensiamo a noi stessi, a giocare come sappiamo e a sfruttare tutte le frecce al nostro arco. Ci aspetta una battaglia, ma dobbiamo essere sempre pronti”.

Torna a disposizione Dudu dopo la squalifica. Due gli ex sulla sponda Real: l’abruzzese Germano Montefalcone, cresciuto in maglia nerazzurra e campione d’Italia Juniores nel 2013 con Luca Di Eugenio, e il difensore Follador, promosso dalla A2 alla A con l’allora Acqua & Sapone di Lamers.