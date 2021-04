L’Acqua & Sapone verso i quarti di Coppa: tante incognite per Scarpitti contro la Came

Stasera si scende in campo per il gran galà della Final Eight. Si comincia alle 20:45, davanti alle telecamere di Raisport. Arbitrano Davì di Bologna e Falcone di Foggia, crono Parrella di Cesena

Stasera si scende in campo per il gran galà della Final Eight. L’Acqua & Sapone è pronta a giocare i quarti di Coppa Italia contro la Came Dosson, e sono tante le incognite per coach Scarpitti. La squadra nerazzurra, da seconda in classifica, ha pescato nelle urne i veneti, terzi nella regular season. Si comincia alle ore 20:45, davanti alle telecamere di Raisport. Arbitrano Davì di Bologna e Falcone di Foggia, crono Parrella di Cesena.

“Arriviamo ad una gara così importante, come un quarto di Coppa - dice l’amministratore delegato Tony Colatriano - con nelle gambe solo allenamenti, perché non giochiamo una gara ufficiale da oltre un mese, ovvero dalla trasferta di Padova del 20 marzo scorso. E tra allenamenti e partite c’è una differenza abissale. In questo mese, tra l’altro, alcuni giocatori sono tornati acciaccati da un turno inutile della Nazionale italiana, che aveva già acquisito la qualificazione agli Europei. E non sono gli unici che hanno avuto qualche fastidio in questo periodo”.

Non manca una frecciatina agli arbitri: “Riponiamo le nostre speranze anche nella classe arbitrale, con l’auspicio che abbia fatto tesoro degli errori commessi nella Final Eight di A2, giocata la settimana scorsa. Siamo certi che sarà una bellissima sfida, leale ed equilibrata”, ha aggiunto lo storico dirigente dell’Acqua & Sapone.

Nel gruppo ci sarà anche Mammarella, ma solo in veste di “turista”: il portierone teatino non è ancora pronto per giocare una partita ufficiale. Chi vincerà stasera, sabato in semifinale troverà la vincente di Feldi Eboli – Sandro Abate, derby campano in programma nel pomeriggio. Pesaro-Colormax e Cmb Matera-Lido di Ostia sono le altre due sfide dei quarti. Domenica, infine, si disputerà la finalissima.