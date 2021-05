Scattano i play-off, l’Acqua & Sapone ritrova il Meta Catania

Oggi, 8 maggio, scattano i play-off nel calcio a 5, con l’Acqua & Sapone che ritrova il Meta Catania al Palarigopiano, dove si giocherà la gara 1 dei quarti. Inizio alle ore 20, diretta tv su Rete 8 Sport, streaming su Rete 8 Tube e PmgSport Futsal. Gara2 mercoledì prossimo alle ore 20 a Catania, eventuale gara3 di nuovo a Pescara sabato 15.

Ieri in conferenza stampa la famiglia Barbarossa ha caricato a dovere la squadra, miglior attacco della serie A con 138 goal fatti in 26 partite: “L’Acqua & Sapone deve avere sempre fame di vittorie. Non sono ammessi alibi. Tutti uniti verso un unico obiettivo”. Ore decisive anche per conoscere il nome del portiere tra i pali nerazzurri: Mammarella c’è, clinicamente guarito dopo l’ultimo check dei dottori Salini e Iannacone, ma l’ex Ricordi è pronto a confermarsi dopo le tante buone prestazioni dell’ultimo periodo. Staremo a vedere.