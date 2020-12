Acqua e Sapone, Scarpitti presenta la gara con il Pesaro: "Sarà durissima e importante"

Scarpitti presenta così la gara odierna dell'Acqua e Sapone con il Pesaro: "Sarà durissima e importante". Il coach 45enne invita a non sottovalutare “l’avversaria più forte che c’è in questo campionato. È una sorta di “derby d’Italia” tra due società che nelle ultime stagioni hanno fatto la storia di questo sport in Italia”. Questa sera, alle 20, diretta tv su Rete8Sport. Arbitrano Morabito di Vercelli e Ronca di Rovigo, crono Ghetti di Bologna. Scarpitti aggiunge:

"Veniamo da una sconfitta amara che vogliamo metterci alle spalle, recuperando con un’ottima prestazione a Pesaro. Loro vengono da un gran periodo di forma che conferma quanto il balbettio iniziale sia stato solo un caso. Peccato non avere il pubblico sugli spalti, ma sarà un bello spettacolo per tutti coloro che potranno vederla in tv. Due squadre propositive che non staranno certo lì a speculare: si giocherà a viso aperto, ci saranno tanti campioni".

Scarpitti sfiderà il più esperto e vincente di tutti: “Colini è un riferimento per tutti gli allenatori italiani – dice – È quello che ha vinto di più e che, soprattutto, riesce sempre ad essere competitivo, a prescindere dalla squadra che allena. È abituato a vivere questo tipo di gare. Lo stimo molto e con lui ho un ottimo rapporto, ma chiaramente ci tengo a dargli un dispiacere: per me poter competere, in una gara di questo livello, contro un tecnico come lui, è un grande punto di partenza”.