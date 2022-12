Al Palaroma di Montesilvano le Finali di Coppa Italia del futsal abruzzese

Torna, nella sua veste migliore, la grande festa del futsal abruzzese. Una settimana di partite spettacolari al Palaroma di Montesilvano, con il meglio del calcio a cinque regionale, da lunedì 2 fino a 8, con le Final Eight E Final Four di tutte le categorie, giunte alla decima edizione. Se l’anno scorso la manifestazione si è svolta in forma ridotta, causa Covid, per questa edizione 2023 le Finals si giocano a pieno regime e con grande voglia di vivere un momento straordinario della stagione agonistica 2022/2023. Dai tornei apicali, la C1 maschile e la C femminile, che cercano il trofeo che vale l’accesso alle fasi nazionali e dà la chance di arrivare nelle categorie superiori, a quelli di C2 e D, per finire con i campionati giovanili Under 15, Under 17 e Under 19. Venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, torna anche il Futsal Day, la giornata dedicata alle categorie Pulcini ed Esordienti: sarà la 4a edizione dell’evento, che rivedremo in campo dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria.



Per il presidente della LND Abruzzo, Ezio Memmo: “Le Futsal Finale erano ormai un appuntamento fisso nel calendario della stagione sportiva abruzzese e poter riorganizzare questo evento come lo abbiamo sempre visto e vissuto è un altro passo verso la nostra ‘normalità’ agonistica ma anche di spettacolo, perché il calcio è anche questo. Sicuramente il futsal con la sua dinamicità ci farà vivere in questa sette giorni momenti di vero divertimento e di condivisione”.



“Sono davvero molto felice di tornare a vivere questo momento magico con le nostre società – ha detto il responsabile del Calcio a 5 del Comitato regionale LND, Salvatore Vittorio –. Devo dire grazie al Comitato regionale, in particolare al presidente Memmo e all’intero direttivo, per aver da subito creduto in questa iniziativa. Ringrazio tutte le società, per la voglia dimostrata in questi mesi di esserci e per aver condiviso con noi il percorso per arrivare all’evento. E infine ringrazio il Comune di Montesilvano e la società Montesilvano Futsal, che gestisce l’impianto del Palaroma e si è messa a disposizione per concederci la struttura per l’intera settimana garantendo lo svolgimento dell’evento nelle migliori condizioni. Sono sicuro che saranno giorni di spettacolo e di emozioni, come nella tradizione del nostro amato futsal e delle nostre splendide società”.



Le finali saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook della LND Abruzzo, su cui al termine di ogni giornata sarà possibile trovare anche tutti i risultati delle gare. La finale della Serie C1 di 8 gennaio (ore 21.00) sarà trasmessa anche sulla televisione Super J (canale 16).







Il programma delle Final Eight di Serie C, Serie C1 e Serie C2 (Final Four)





Serie C Femminile

Quarti di finale, 2-3 gennaio

A) CENTROSTORICO- NEPEZZANO CALCIO, ore 19

B) FORTITUDO COLONNELLA- V. SCERNE, ore 21

C) MONTORIO 88- TERAMO CALCIO, ore 19

D) NORA - LA FENICE, ore 21



Semifinali, 6 gennaio

VINC. A - VINC. B, ore 19

VINC. C - VINC. D, ore 21



Finale, 8 gennaio, ore 19



Serie C1

Quarti di finale, 4-5 gennaio

A) FUTSAL RIPA - SPORT CENTER CELANO, ore 19

B) HATRIA TEAM – MAGNIFICAT, ore 21

C) FUTSAL LANCIANO – MINERVA, ore 19

D) CITTA' DI CHIETI - VIRTUS SAN VINCENZO, ore 21



Semifinali, 7 gennaio

VINC. A - VINC. B, ore 19

VINC. C - VINC. D, ore 21



Finale, 8 gennaio, ore 21



Serie C2

Semifinali, 7 gennaio

SCANNO- SGT, ore 15

FUTSAL VASTO- REAL CASALE, ore 17



Finale, 8 gennaio, ore 17