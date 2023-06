La città di Montesilvano premia il tecnico campione d'Italia Marzuoli

Il Comune di Montesilvano celebra il suo mister campione d'Italia: l'amministratore comunale Enea D'Alonzo, già assessore allo sport e da sempre attento alle eccellenze del nostro territorio cittadino, ha voluto omaggiare Gianluca Marzuoli, vincitore dello scudetto di serie A femminile sulla panchina del Bitonto. Il mister montesilvanese, dopo aver regalato alla nostra città coppa Italia e campionato, record imbattuto nel nazionale senza mai perdere una partita, si è ripetuto questa volta fuori confine e, più precisamente, in quel di Bitonto. Tale record non solo nella stessa disciplina del calcio a 5, ma anche nel femminile. Un risultato ancora una volta unico se si aggiunge che, neanche qualche mese prima, aveva alzato al cielo la Coppa Italia.

Tuona Enea D'Alonzo: " la mia stima per lui è per quello che rappresenta nello sport e, soprattutto, per il valore aggiunto che porta sul tetto d'Italia Montesilvano". Mister Marzuoli Gianluca: "Ad Enea mi lega un' amicizia trentennale, iniziata proprio nel calcio a 5 , sono contento dei miei risultati sportivi e dell'attenzione prestata dall' amministratore per un Montesilvanese doc come me".