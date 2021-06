Michele Festa nuovo tecnico dell'under 19 di Futsal

New entry in casa dell'ex Acqua & Sapone: “Lavorare con i giovani è la mia grande passione”. L'allenatore sarà anche il collaboratore tecnico di Saverio Palusci in serie A

New entry in casa dell'ex Acqua & Sapone: Michele Festa, infatti, è il nuovo tecnico dell'under 19 di Futsal. L'operazione è stata conclusa nel fine settimana appena trascorso:

“Sono onorato di entrare a far parte di questa grande famiglia che rappresenterà il futsal abruzzese ai massimi livelli nazionali – ha detto – e darò il meglio di me per aiutare tutti a raggiungere i migliori risultati possibili. Allenare i giovani è la mia vita, la mia grande passione, e sono davvero contento di poter guidare un'under 19 nazionale, campionato competitivo e stimolante”.

L'allenatore sarà anche il collaboratore tecnico di Saverio Palusci in serie A: "Ho già avuto un bellissimo confronto con mister Palusci, al quale darò la mia totale dedizione nel lavoro quotidiano e nella crescita dei ragazzi, con la speranza di metterli a disposizione anche della prima squadra in futuro".

Festa, a inizio 2020, si è dovuto fermare a causa di una malattia cardiaca che lo ha costretto a subire un trapianto di cuore al Sant’Orsola di Bologna: “È stato un momento difficile della mia vita – racconta – ma proprio la mentalità da uomo di sport e la grande voglia di tornare sui campi sono stati il motore per non arrendermi mai e lottare ogni giorno per poter superare tutto. Ai ragazzi insegnerò questo: a non mollare mai e combattere per i loro obiettivi”.