Acqua & Sapone a Catania, Scarpitti chiede un solo risultato: “Torniamo a vincere”

I nerazzurri saranno di scena domani alle ore 18 in Sicilia per chiudere in bellezza la regular season. Ecco le dichiarazioni del coach molisano

Acqua & Sapone di scena domani (1° maggio) alle ore 18 a Catania contro il Meta. I nerazzurri, che non si impongono in una partita dal 13 marzo scorso, arrivano in Sicilia per cercare di chiudere in bellezza la regular season. Scarpitti chiede un solo risultato: tornare a vincere.

“Con questo campionato spezzatino sembra passata una vita dall'ultima vittoria in campionato, ma in realtà parliamo di due giornate senza successi - dice il coach molisano - Ma anche questo dato non ci piace e siamo a Catania con l’obiettivo di tornare al successo dopo una sconfitta che secondo me non meritavamo nello scontro con il Pesaro”.

Misael è squalificato per il rosso rimediato mercoledì, ma torna Calderolli. Trentin è disponibile? E Mammarella quando rientrerà ufficialmente in gruppo? “Trentin è a disposizione e dovremo valutare domani le condizioni dei tanti acciaccati di queste tre gare giocate in meno di una settimana. Per quanto riguarda Stefano, il momento del suo rientro è molto vicino”.

Dopo Coppa Italia e regular season, il Pesaro ha dimostrato di essere la grande favorita su tutti i fronti. Come si possono fermare gli uomini di Colini in questi play-off? “Pesaro è la grande favorita e lo è dal precampionato. Solo un nostro grande avvio di stagione e una loro contemporanea falsa partenza aveva fatto pensare qualcosa di diverso. Questo non significa che non possiamo batterli, anzi, la sfida di mercoledì ha dimostrato che c’è equilibrio quando ci scontriamo. In questa fase, però, come fermarli non è una nostra priorità, abbiamo da sfidare la Meta e poi concentrarci sull'avversaria dei quarti”.