L’Acqua & Sapone perde 4-3 a Catania e recrimina per un goal non regolare

L’Acqua & Sapone perde 4-3 a Catania contro il Meta, nella gara2 dei quarti di finale play-off, e recrimina per un goal non regolare. Si va ora a gara3, sabato 15 maggio al Palarigopiano, con fischio d'inizio alle ore 20.

Dopo il pari di Lukaian a un minuto dalla fine, sull’ultimo angolo per i siciliani (mancava mezzo secondo) c’è un tocco sotto porta dopo la battuta: la palla entra in porta, l’arbitro Borgo di Schio annulla ma il cronometrista Brischetto di Acireale assegna la marcatura, scatenando le ire dei nerazzurri. Se ne riparlerà tra due giorni.

Tabellino

META CATANIA – ACQUA&SAPONE UNIGROSS 4-3 (p.t. 1-1)

META CATANIA: Mambella, Rossetti, Venancio, Josiko, Musumeci C.; Manservigi, Messina, Silvestri, Kuraja, Musumeci L., Fabinho, Baisel, Biagianti, Rinaudo. All. Samperi.

ACQUA & SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Murilo, Coco Wellington, Gui, Dudu; Ricordi, Marrazzo, Fusari, Calderolli, Misael, Fetic, Rafinha, Zappacosta, Lukaian. All. Scarpitti.

ARBITRI: Borgo di Schio, Lunardi di Padova, crono Brischetto di Acireale.

RETI: nel p.t. 9’30’’ Fusari (A), 9’45’’ Silvestri (MC); nel s.t. 5’ Coco Wellington (A), 15’ Kuraja (MC, t.l.), 17’ Fabinho (MC), 19’ Lukaian (A), 19’59’’ Musumeci (A).

NOTE: espulsi Castello per proteste (dirigente MC), Josiko per doppia ammonizione (MC), Biagianti per proteste (MC); ammoniti Gui (A), Musumeci (MC), Venancio (MC), Josiko (MC), Dudu (A), Coco Wellington (A), Mambella (MC).