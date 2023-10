L'icona del futsal Mario Patriarca riparte della Real Dem 1996

"La Real Dem 1996 ha il suo Patriarca". Ha scelto questo slogan la più antica e longeca società abruzzese di futsal per annunciare quello che è un vero e proprio colpaccio di mercato. Mario Patriarca, l'uomo più importante nel panorama del calcio a 5 abruzzese e nazionale insieme a Stefano Mammarella, ma il primo sia per carriera da giocatore sia da allenatore essendo il portiere ancora in attività, ha scelto una società storica del suo Abruzzo e, soprattutto, del panorama nazionale per rilanciare la sua carriera che in passato lo ha visto guidare, tra le altre, il Pescara ed il Rieti nel massimo campionato. "Non è stato facile convincere il Patriarca , Enea D'Alonzo direttore sportivo e Giampiero Zaffiri Presidente raccontano che ci sono voluti parecchi incontri e raccomandazioni, ma nel locale Stekeria di Pescara, con l'amico di infanzia Emiliano Corradi, siamo riusciti a trovare la strada per questa unione", fanno sapere dalla società . "Non ci rimane che vedere all'opera il Maestro Patriarca con la Real Dem 1996", si chiude la nota.

Da giovatore, con presenze anche in Nazionale, Patriarca ha vinto uno Scudetto e un European champions Tournament, sempre in maglia BNL, conquistando la classifica marcatori in due stagioni consecutive (1991-92 e 1992-93), da allenatore invece ha messo in bacheca con il Real Rieti una Winter Cup nel 2015-16. Dal 2010 al 2014 è stato allenatore del Pescara in Serie A, squadra con la quale raggiunge durante la prima stagione una sorprendente qualificazione alla finale playoff eliminando le teste di serie Lazio e Luparense, cedendo alla Marca Futsal solo in Gara-4. Le stagioni seguenti ha centrato sempre la qualificazione ai playoff scudetto, fermandosi però ai quarti di finale.