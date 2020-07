È ufficiale il ritorno di Lukaian Baptista all’Acqua&Sapone [FOTO]

È ufficiale il ritorno di Lukaian Baptista all’Acqua&Sapone. La società nerazzurra riporta a casa “La Bestia”, pivot brasiliano 37enne di San Paolo, che nell’ultima stagione ha militato nel Jimbee Cartagena fino a dicembre e poi nel Real Rieti.

Lukaian, che ha già giocato a Pescara dal dicembre 2016 al giugno 2019, sarà a disposizione per l'annata 2020/2021. Queste le sue prime parole:

“Potevo tornare già a dicembre. Avevo parlato con il presidente Barbarossa, ma insieme abbiamo capito che non era il momento giusto per tornare. Appena il Rieti mi ha comunicato la volontà di chiudere, qualche giorno fa, ho parlato con il presidente Pietropaoli, che mi ha autorizzato a trovare una nuova sistemazione. Subito è nata l’opportunità di tornare all’Acqua&Sapone”.

Le parti hanno subito trovato l'accordo perché "Barbarossa voleva che tornassi. Adesso sono qui, con la mia famiglia, nella mia seconda casa. Il Real Rieti? Li ringrazierò sempre, sono stati una società seria che ha fatto stare bene i propri giocatori, e sappiamo quanto questo sia importante per il bene del futsal".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poche ore fa la prima chiacchierata al telefono con mister Scarpitti e tanti messaggi sul cellulare: “Ho parlato con l’allenatore: la settimana prossima ci vedremo di persona per conoscerci. I vecchi compagni mi hanno chiamato tutti: Murilo, Coco, Calderolli... Siamo contenti di giocare di nuovo insieme. Con me in squadra si vince sempre? Ci proveremo anche nella prossima stagione”.