Luca Di Eugenio tecnico della Academy in A2

Parla il 51enne allenatore di Atri: “Progetto unico e stimolante. Ma a lungo termine”. L’ultima volta alla guida di una prima squadra è stata con il Cus Chieti in A e in A2, più di dieci anni fa

Sarà Luca Di Eugenio, 51enne di Atri, il nuovo allenatore della Academy, la seconda squadra del futsal pescarese che parteciperà al prossimo campionato di A2 (si tratta della ex Colormax Pescara).

Queste le sue parole: “Vogliamo dare la possibilità ai ragazzi locali di giocare. Non sarà facile, visto che molti di loro non hanno mai disputato un campionato di A2. Qualcuno, però, doveva farlo prima o poi. Io ci metto la faccia, anche a costo di retrocedere: per me non sarebbe un problema. Sarà un progetto a lungo termine, come minimo biennale, considerando anche che tanti ragazzi arrivano da quasi due di inattività causa Covid. Sono stato un folle forse a lanciarmi in questo progetto, ma non ho paura di bruciarmi. Ci credo fortemente”.

Per lui è un gradito ritorno nel panorama del futsal italiano: “L’ultima volta alla guida di una prima squadra? Con il Cus Chieti in A e in A2, più di dieci anni fa. Poi ha sempre scelto di allenare i portieri e i settori giovanili, rifiutando numerose proposte negli anni. Ma questo è un progetto diverso”.